23 Yaşındaki Kadından Üç Hastaya Organ Bağışı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23 Yaşındaki Kadından Üç Hastaya Organ Bağışı

23 Yaşındaki Kadından Üç Hastaya Organ Bağışı
26.03.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları, 3 hastaya nakledilmek üzere bağışlandı.

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki kadının organları, 3 hastaya nakledilecek.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 21 Mart'ta hastaneye şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvuran kadın hasta, entübe edilerek Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın 24 Mart'ta beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından anne ve baba, kızlarının organlarının bağışlanması yönünde karar aldı.

Vefat eden hastanın bir böbreği ve karaciğeri Erzurum'a, diğer böbreği ise Bursa'daki hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, AA muhabirine, genç kadının yüksek tansiyona bağlı yaşadığı baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yılmaz, hastanın tedavi gördüğü sırada beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, organ nakli için aile ile görüştüklerini ifade etti.

Ailenin üzgün ve zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Annenin söylediği bir şey beni çok etkiledi. Çok üzgün ve kararsız kaldı, 'Birileri benimle aynı acıyı yaşamasın diye bunu kabul ediyorum.' dedi. Vefat eden kızımızın kardeşleri, bütün aile birbirlerine kenetlenip, bu zor günlerinde böyle güzel bir karar verdiler." diye konuştu.

Yılmaz, Sağlık Bakanlığınca nakile uygun görülen böbrekler ve karaciğerin Erzurum ile Bursa'daki hastalara gönderildiğini belirterek, "Umarım alan insanlar da mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ederler." dedi.

Kişinin yaşarken organ bağışına ilişkin düşüncesini yakınlarına bildirebileceğini vurgulayan Yılmaz, "Hepimiz hayatımızı kaybedeceğiz. Nasıl öleceğimizi bilmiyoruz ama beyin ölümüyle hayatımızı kaybettiğimiz durumda buna karar verecek ailelerimiz oluyor. Bu çok zor oluyor, en zor gününde bu kararı vermek durumunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Erzurum, Trabzon, Hastane, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 23 Yaşındaki Kadından Üç Hastaya Organ Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:56:08. #.0.4#
SON DAKİKA: 23 Yaşındaki Kadından Üç Hastaya Organ Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.