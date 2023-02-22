248 saat sonra kurtarılan Ölmez'den ilk mesaj

ANKARA - 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez, "Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim" dedi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez ambulans uçak ile Ankara'ya getirilmişti. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinde tedavisi devam eden Aleyna Ölmez yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Zor bir süreç olduğunu söyleyen Ölmez, "Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün sayın cumhurbaşkanımızda ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise, "Çok şükür bizde çok mutluyuz. Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama çıkınca bizim içinde bir mucize oldu. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlıkla inşallah yürüsün ayaklansın tekrar ziyaret edelim. Allah dua eden herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.