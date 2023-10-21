3 yaşındaki çocuk evde fenalaşarak hayatını kaybetti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evde uyurken fenalaşan Ilgaz Buruk (3), kaldırıldığı hastanede ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Nuray ve Mustafa Buruk çifti, odasında uyuyan çocukları Ilgaz'ın fenalaşıp, güçlükle nefes aldığını fark etti. Ilgaz Buruk, çiftin çağırdığı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük Ilgaz, burada ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ilgaz Buruk'un cenazesi, hastane morgunda polis ve nöbetçi savcı gözetimindeki ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alınana Ilgaz Buruk'un cenazesi, Keşan'a getirildi. Cenazeye, Buruk ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır da katıldı. Küçük Ilgaz'ın cenazesi, ikindi vakti Karaağaç Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.