Sağlık

3 yaşındaki Süleyman, 'lösemi' ön tanısıyla başvurduğu hastanede sağlığına kavuştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 3 yaşındaki Süleyman Yılmaz, vücudunun pek çok bölgelerinde meydana gelen kanamalar sonrası lösemi ön tanısıyla başvurduğu Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde kemik iliği incelemesi sonucu doğru tanı koyularak sağlığına kavuştu ve taburcu oldu.

Gaziantep'te yaşayan Aslı- Yunus Yılmaz çiftinin 3 yaşındaki oğlu Süleyman'a, deride yaygın kanama, gözde kanama ve ağız içerisinde kanama şikayetleriyle ilk başvurduğu hastanede lösemi ön tanısı kondu. Gün geçtikçe kanamaları artan ve durumu kötüleşen Süleyman için ailesi son çare olarak Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal tarafından yapılan tetkikler ve kemik iliği aspirasyonu sonucu küçük Süleyman'a İmmun Trombositopenik Purpura hastalığı teşhisi kondu. Süleyman Yılmaz, daha sonrasında Prof. Dr. Ekrem Ünal tarafından yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Bir saatte teşhis koyduk, kemik iliği aspirasyonu sonrası 48 saatte iyi yanıt aldık"

Yapılan tedavinin öneminden bahseden ve 3 yaşındaki Süleyman'ın sağlığına kavuşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, "Çocuğumuz bize lösemi ön tanısı ile geldi. Ailesi çok tedirgindi. Hastanın trombosit değeri düşüktü. Hastanın her tarafında kanamalar vardı. Cilt kanaması, vücudunda kanamalar, gözünde kanamalar, ağız içerisinde kanamalar vardı. Kemik iliği aspirasyonu sonucunda bir saat içerisinde teşhisi koyduk. İTP denilen İmmun Trompostoponik Purpura olarak bilinen hastalık olduğunu tespit ettik ve buna yönelik tedavisine başladık. 48 saat içerisinde çok iyi yanıt verdiğini gördük. Daha sonra da hastamız sağlığına kavuşunca taburcu ettik. Hastamız şu an tam olarak sağlığına kavuştu. Erken ve vaktinde kemik iliği incelmesi sayesinde doğru teşhis ile hastamızı tedavi ettik ve hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

"Hastalık, genelde enfeksiyon sonrası trombositlere kendi bağışıklık sisteminin saldırısı sonucu ortaya çıkıyor"

Hastalığın oluşma nedenini de açıklayan Prof. Dr. Ekrem Ünal, "Genelde hastalar enfeksiyon geçirdikten sonra mikroplara karşı savaşan bağışıklık hücreleri trombositlere saldırıyor ve ciddi kanamalar olabiliyor. Hastamızın da trombosit değeri çok düşüktü. Bu kadar düşük değerlerde beyin kanaması ve iç kanamalar görülme riski mevcuttu. Ama uygun tedavi ile sağlığına kavuştu. Aileye gerekli bilgilendirme yaptık ve hastamızı yakından takip ediyoruz. Bir daha tekrar etmesini genellikle beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tedavimiz kişiye özel ve etkili"

Yapılan tedavinin etkili bir yöntem olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "Hastamız, bu tedaviyi alırken mide koruyucu ilaç kullanması ve tuzsuz gıdalar tüketmesi lazım. Hastamızın 5 günlük tedavisinden sonra tüm ilaçlarını kestik. Şuanda tamamen sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Sağlıklı ve mutlu bir şekilde hastaneden ayrıldı

İlk etapta lösemi ön tanısı konulan küçük Süleyman, kemik iliği incelemesi ile bir saatte teşhis edilip etkin tedavi ile sağlığına kavuşmasının ardından annesi Aslı ve babası Yunus'la beraber mutlu bir şekilde hastaneden ayrıldı.