30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle zayıflatıyor - Son Dakika
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30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle zayıflatıyor

07.06.2022 11:48

30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle zayıflatıyor Yeni sistem ile bir ayda 20 santim incelme garantisi Bir ayda 2 beden küçülten sistem Gaziantep'te Güzellik Uzmanı Tuğba Eser, yeni getirdikleri modern cihazlarla 30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle bir ayda 20 santimetre incelme garantisi...

30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle zayıflatıyor

Yeni sistem ile bir ayda 20 santim incelme garantisi

Bir ayda 2 beden küçülten sistem Gaziantep'te

GAZİANTEP - Güzellik Uzmanı Tuğba Eser, yeni getirdikleri modern cihazlarla 30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle bir ayda 20 santimetre incelme garantisi verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır güzellik sektöründe hizmet veren Alya Plus Güzellik Merkezi sahibi Güzellik Uzmanı Tuğba Eser, yeni getirdikleri cihazlarla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Eser, sektördeki yenilikleri yakından takip ettiklerini ve yeni cihazlarla Gaziantep'in kilo sorununu çözmekte kararlı olduklarını belirtti. Yeni sistemleriyle 30 dakikada 20 bin mekik etkisi oluşturduklarını ifade eden Eser, 1 ayda 20 santimetre incelme garantisi verdiklerinin altını çizdi.

"16 yıldır sektörde hizmet veriyorum"

Yaklaşık 16 yıldır sektörün içinde olduğunu vurgulayan Alya Plus Güzellik merkezi sahibi Güzellik Uzmanı Tuğba Eser, "Sektörün içerisinde 16 yıldır hizmet vermekteyim. 13 yıldır tüm yenilikleri yakından takip ederek hizmetimi veriyorum. Bir Gaziantepli olarak gastronomi şehri zayıflar mı diye uzun süredir araştırıyordum. Bu araştırmalarımın sonucunda İtalya/Bologna'daki Cosmoprof fuarındaki bir program çok dikkatimi çekti. Bu programda 30 dakikada 20 bin mekik etkisinden bahsediliyordu. Ben de inanmamıştım ta ki deneyene kadar. Fuar alanında bu cihazı kesinlikle denemek istedim. Cihazı göbekte denemiştim. Bağlanmış olan kas oranınızın oradaki çalışmalarını hissettiğinizde bu programın, bu cihazların kesinlikle Gaziantep'te olması gerekiyor diye düşünerek merkezimiz Alya Plus'a getirdim" dedi.

"Bir ayda 20 santim incelme garantisi veriyoruz"

Bir ayda 20 santim incelme garantisi verdiklerini ifade eden Eser, "Muhteşem sonuçlara imza attık. En güzel en doğru sonuç için 30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle ve bir ayda 20 santim incelme garantisiyle Gaziantep'e noktamızı koyduk. Biz minimum 20 santimetre diyoruz. Eğer yapan vatandaşlar da dikkat ederse bu sonuç 50-60 santime varabiliyor. Başladığınızda sonucuna sizler de inanamayacaksınız. Bir kere denemeyle bunu ben Gaziantep'e getirdim" şeklinde konuştu.

"Haftada 2 gün ile muhteşem sonuç alıyoruz"

Haftada 2 günlük programlarla çok iyi sonuçlar aldıklarını belirten Eser, "Öncelikle vücut ölçümlerinizi alıyoruz. Yağ ve kas oranı ölçümü yapılarak bu sistemde herkesin vücut yapısına göre programlar oluşturuyor. Haftada 2 günlük programlarımız ile sizlerin 2,5 saatlik yürüyüş yerine geçen 30 dakikası 20 bin mekik etkisiyle yağ hücrelerinizi idrar ve ter yoluyla atmanızı sağlayarak 20 santimetre incelme sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 ayda giydiğiniz elbisenin bedeni değişecek"

Programla 1 ayda giyilen elbisenin bedeninin değişeceğini ifade eden Eser, "Alya Güzellik Merkezi olarak gastronomi şehrinde sakın bu programı uygulamadan gardıroplarınızı değiştirmeyin derim. Çünkü biz bu programı bu sistemi kurarken Gaziantep'te kilolu kimse kalmayacak dedik ve şu anda uyguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"30 dakikası 20 bin mekik gücündeki yağ hücrelerini parçalayan sistem"

30 dakikası 20 bin mekik gücündeki yağ hücrelerini parçalayan sistemle başarı oranlarının çok yükseldiğini belirten Diyetisyen Merve Okan, "Danışanlarımla sadece diyetle birlikte ilerlediğimizde pes etme oranı yüzde 80 iken şu an merkezimizde oluşturduğumuz protokollerle birlikte bu oranı neredeyse yok ettik. Biz kişiye özel beslenme programı oluşturuyoruz. Kişinin yaşam tarzına uygun bir şekilde ilerliyoruz. 30 dakikası 20 bin mekik gücündeki yağ hücrelerini parçalayan sistemle 1 ayda minimum 20 santimetre incelme sağlıyoruz. Kişinin ölçümlerini yapıyoruz eğer sadece bölgesel ise ona göre bir ilerleme sağlıyoruz. Ama büyük bir kilo problemi varsa beslenme desteğini sağlıyoruz" dedi.

"Bir ayda 6 kilo verdim"

Programa katılarak bir ayda 2 beden küçüldüğünün altını çizen Serkan Erbay, "38 yaşındayım, bu yaşıma kadar sürekli kilo problemi olan bir kişiydim. Sonra yakın bir arkadaşımın buradan aldığı sonucu görünce buraya gelmeye karar verdim. Bir ayda 6 kilo verdim. XL bedenden M bedene düştüm. Herhangi bir acı, ağrı hissetmedim. Kısa süredeki sonucum yakın çevremi şaşırttı. Onlar da buraya gelmeye karar verdi" diye konuştu.

30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle zayıflatıyor
30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle zayıflatıyor
30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle zayıflatıyor
30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle zayıflatıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 30 dakikada 20 bin mekik etkisiyle zayıflatıyor - Son Dakika

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