30 Yıllık Sigara Bağımlılığı 5 Günde Sonlandı

Nevşehir'de yaşayan 47 yaşındaki Tamer Yiğit, 30 yıldır kullandığı sigarayı, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 5 günde bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği, bir hayatı daha dumansız geleceğe taşıdı.

Nevşehir'de yaşayan Tamer Yiğit, bağımlılıktan kurtulmak için başvurduğu polikliniğin desteğiyle 30 yıllık alışkanlığını 5 günde sona erdirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit, sigaraya veda ettikten sonra günlük yaşamında olumlu değişikliklere şahit olduğunu belirtti.

Bağımlılıktan kurtulmanın huzurunu hissettiğini kaydeden Yiğit, "Artık sabahları baş ağrısıyla değil, enerjiyle uyanıyorum. Merdiven çıkarken nefes nefese kalmıyorum, tat alma duyum geri geldi. En önemlisi, çocuklarım artık üzerimde sigara kokusu almıyor. Hayatım değişti." ifadesini kullandı.

Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Nimet Gök de bağımlılıktan kurtulmanın yöntemlerini tüm vatandaşlarla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yiğit'in uzman desteği ve kararlılığı sayesinde sağlıklı hayata geçiş yaptığını belirten Gök, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı'nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı aramalarını tavsiye etti.