4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Devam Ediyor

4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Devam Ediyor

Mersin'de devam eden 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri, uzman hekimlerin katılımıyla gerçekleşiyor.

03.05.2025 17:14
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Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" devam ediyor.

Kentteki bir otelde düzenlenen programın ikinci gününde çok sayıda bilimsel oturum yapıldı. Katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu etkinlikte, iç hastalıkları alanındaki gelişmeler uzman hekimlerce ele alındı.

Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı doktor Ahmet Taner Sümbül, AA muhabirine, organizasyonda alanında yetkin isimlerin yer aldığını söyledi.

Programa çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiğini belirten Sümbül, "İç hastalıklarında son dönemde ortaya çıkan yeni gelişmeleri tartışarak bunların günlük pratiklerimize uygulanmasına katkı sağlamak için bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.

"Organizasyon ulusal hale geldi"

Sümbül, organizasyonun katılımcılara fayda sağlayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu etkinliği, bilgilendirme dışında hekimlerin birbirleriyle kendi kişisel tecrübelerini aktarmalarına olanak sağladığı için de seviyoruz. Programlarımız dolu dolu devam ediyor. İlk önce bölgesel toplantılar şeklinde başlamıştık. Şu an dernek olarak yaptığımız organizasyon ulusal hale geldi. Ulusal düzeyde birçok ilde iç hastalıkları uzmanlarımız ve diğer branş uzmanlarımız toplantımıza katılıyor. Bu toplantılarımızı gücümüz yettiğince yapmak istiyoruz. Çünkü bu toplantılar bilimsel gelişim ve bunun topluma yansıması açısından önemli."

Sümbül, yaptıkları organizasyonla bölge hekimlerinin ulusal alanda yetkin isimlerle bir araya gelme şansı elde ettiğini dile getirdi.

Dahiliye Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyit Uyar da etkinliğin çok faydalı geçtiğini ifade etti.

Yaptıkları çalışmalarla tıptaki güncel bilgileri hekimlere ulaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Uyar, "Alanında deneyimli hekimler Türkiye'nin her yerinden gelip burada bilgi paylaşımında bulunuyor. Bu tür etkinlikler çok önemli ve destekliyoruz. Tıp sürekli güncelleniyor. Bundan 3-5 yıl önce güncellemeler daha nadir oluyordu. Gelişen imkanlarla yenilikler daha da hızlandı. Neredeyse yılda bir yenileniyor kılavuzlar. Alan çok genişlediği için hekimlerin bunlara ulaşması da kolay değil. Bunları derleyip, toparlayıp hekimlere ulaştırıyoruz. Bu anlamda çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri, yarın düzenlenecek bilimsel oturumlarla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Devam Ediyor - Son Dakika

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