5. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Mardin'de yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

5. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Mardin'de yapıldı

Mardin'de düzenlenen 5. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Bölge Toplantısı'nda, bölge illerin katılımıyla acil servisler ve yoğun bakımlar ele alındı. Toplantıya 100'den fazla yönetici katıldı.

03.05.2024 00:41
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5. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Mardin'de yapıldı

MARDİN - Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Bölge Toplantısı Mardin'de yapıldı.

Mardin'de düzenlenen toplantıda konuşan Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz 5. Bölge ASKOM toplantısına ev sahipliği yaptıklarını, bölge illerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her geçen gün sağlık altyapısı güçlenen daha güçlü bir Türkiye ile bölgenin de nasibini almakta olduğunu kaydeden Dr. Saffet Yavuz, " Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'taki çalışan çok değerli yöneticilerimizle birlikte bugün ilk oturumda acil servisleri, ikinci oturumda da yoğun bakımları görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her geçen gün özellikle ameliyatlar yapılıyor ve yeni hastaneler açılıyor. Diyarbakır ve Mardin'de şehir hastanelerinin inşaatı devam ediyor. Hastalarımızın sağlık müracaatı ve sağlık çalışanlarına iş gücü azalmıyor. Bunu nasıl azaltabiliriz diye de bugün burada hep beraber bunları değerlendireceğiz" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ise yoğun bakım yatak doluluk oranları hakkında bilgi verdi. Pamukçu, "Bakanlığımızca belirlenen mevzuatlar çerçevede belirli periyotlarla bölge sağlık yöneticileri olarak bir araya gelmemiz ve bu ASKOM bölge toplantılarımızı gerçekleştirmemiz, sağlık bölgemizdeki yataklı tedavi kurumlarımızda hizmet veren yoğun bakımların daha verimli ve etkin kullanımı açısından önem arz etmektedir. Bu düşüncede acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu, hasta sevk akışı, uygunsuz sevklerin tespit ve deneme süreçlerindeki karar ve iş birliği gerçekleştirmek amacıyla yapılan ASKOM toplantılarını önemsiyor ve alınan kararların uygulanmasının gerek ilimizde gerek hasta sevk edilen illerde sıkışıklıklarının önüne geçeceğine inanıyorum" dedi.

Bölge illerinin Acil Sağlık Hizmetleriyle ilgili konuların detaylıca ele alındığı ASKOM toplantısında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Mutabık kalınan konular karar altına alındı. Sonrasında belirlenen gündem maddeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantıya, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt İl Sağlık Müdürleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, ve Sağlık Hizmetleri Başkanları ile başkan yardımcıları, bölge illerindeki kamu ve özel hastaneler ile 112 İl Ambulans Servisi Başhekimleri ve ASKOM üyelerinden oluşan 100 dolayında yönetici katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 5. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Mardin'de yapıldı - Son Dakika

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