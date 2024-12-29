5 Kişiye Umut Olan Organ Bağışı - Son Dakika
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Sağlık

5 Kişiye Umut Olan Organ Bağışı

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Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden su tesisatçısı, organlarıyla 5 kişinin hayatını kurtardı.

29.12.2024 17:25
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Su tesisatçısı bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut oldu

SAMSUN - Samsun'da beyin kanaması sonucu tedavi altına alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 3 çocuk babası su tesisatçısı, bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut oldu.

Tokat'ta ikamet eden 3 çocuk babası su tesisatçısı Halit Çağlar (54), beyin kanaması teşhisiyle yaklaşık 25 gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Dün beyin ölümü gerçekleşen Çağlar'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Halit Çağlar'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyatla alınan karaciğeri Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 2 böbrek ve 2 kornera ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden organ bekleyen hastalara nakil için gönderildi.

Emine Çağlar eşinin organları araca taşınırken gözyaşı döküp, ağladı. Emine Çağlar," Başkalarının da organ bağışında bulunmasını istiyorum. Eşim burada beyinnkanaması geçirdi. Çok üzüldüm ama başkalarına da umut oldu. Ben 3 çocuk annesiyim.Başkaları Gurban olduğum umut olsun herkes versin, bende de dahil. Herkes acısında yaşıyor ama versinler umut olsunlar" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Koordinatörü Birgül Tan ise," Bağışçı aileye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 5 kişinin hayatına dokunmuş oldu. Karaciğer Erzurum'a gitti. 2 böbrek ve kornera Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi gitti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 5 Kişiye Umut Olan Organ Bağışı - Son Dakika

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