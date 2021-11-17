Üye Girişi
Elini iş makinesine kaptıran gencin kayıp parmağı 6 saat sonra dikildi - Son Dakika

Elini iş makinesine kaptıran gencin kayıp parmağı 6 saat sonra dikildi

17.11.2021 10:26
Elini iş makinesine kaptıran gencin kayıp parmağı 6 saat sonra dikildi

Gaziantep'te elini iş makinesine kaptıran 23 yaşındaki O.B'nin kopan ve 6 saat sonra bulunan parmağı yerine dikildi.

Gaziantep'te elini iş makinesine kaptıran 23 yaşındaki O.B'nin kopan ve 6 saat sonra bulunan parmağı yerine dikildi.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrikada çalışan O.B'nin iş makinesine kaptırdığı sağ elinin baş parmağı koptu.

İş arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan genç, parmağı bulunamadığı için ameliyata alınamadı.

Arkadaşlarının 6 saatlik çalışması sonucu bulunan parmak, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş tarafından yerine dikildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen O.B, acı çekerken bir yandan da parmağını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Parmağı bulunamadığı için sadece kopan yerin sarıldığını anlatan O.B, "Sağ olsun arkadaşlarım parmağımı bulup hemen bu tür operasyonları başarı ile gerçekleştiren Vasıl Erbaş'a başvurmuşlar. Bizi hemen kabul etti. Ben kopma süresi nedeniyle umutsuzdum. Doktorum yerine dikti ve parmağımı kullanabileceğimi söyledi. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Erbaş da zor ve riskli bir operasyon yaptıklarına değinerek, erken müdahalenin önemine dikkati çekti.

Operasyonu mikro cerrahi teknikle gerçekleştirdiklerini aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Damarları, sinirleri, tendonları onarmak üzere tekrar parmağı eline birleştirdik ve dolaşımı sağladık. Hastamız böylece travma sonucu kaybettiği parmağına tekrar kavuşmuş oldu. Ameliyat sonrası iyileşme süreci tamamlandıktan sonra fizik tedavi ile kısa süre sonra parmaklarını rahatlıkla kullanabilecek."

"Kopan parmak ıslatılıp beze sarılmalı"

Erbaş, kopan organın doğru saklanması ve taşınması gerektiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Kopan parmak ıslatılıp beze sarılmalı ve naylon poşete konulmalı. Bu poşetin de içinde buzlu su olan başka bir poşete konulması gerekiyor. Parmak 6 saat süreyle bu şekilde kalabilir ancak bu süre 8-10 saate kadar da çıkabiliyor. En çok parmağın buz kalıplarının arasında sıkıştırılarak bize getirilmesi ile karşılaşıyoruz. Bu hatalı bir davranış. Çünkü hem parmaktaki dokuların donmasına hem de ezilmeye neden oluyor. Erken başvurularda parmağı kurtarma şansımız biraz daha artıyor. El ve kol kopmalarında ise kas dokusu fazlalaştıkça bekleme süresi de kısalıyor. Bu nedenle bu durumlarda süre daha büyük önem kazanıyor."

Elini iş makinesine kaptıran gencin kayıp parmağı 6 saat sonra dikildi
Elini iş makinesine kaptıran gencin kayıp parmağı 6 saat sonra dikildi

Gaziantep, Estetik, Plastik, Asker, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Elini iş makinesine kaptıran gencin kayıp parmağı 6 saat sonra dikildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı 16:04 Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok 16:03 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı 15:46 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı 14:35 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti

Son Dakika Haberleri
16:14 Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
15:49 Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
15:45 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı
15:32 Arda Turan'dan ince gönderme
15:30 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
15:27 Decathlon'dan ırkçı mülteci kararı
15:21 Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama: Hazırlıklı olmamız gerekiyor Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama: Hazırlıklı olmamız gerekiyor         
16:18
Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?         
16:07
Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti         
16:03
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi         
15:51
Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Arda Turan'dan ince gönderme Arda Turan'dan ince gönderme         
15:33
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır         
15:10
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 16:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Elini iş makinesine kaptıran gencin kayıp parmağı 6 saat sonra dikildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement