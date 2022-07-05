70 yaşındaki hasta bu yöntemle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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70 yaşındaki hasta bu yöntemle sağlığına kavuştu

05.07.2022 18:42

70 yaşındaki hasta bu yöntemle sağlığına kavuştu Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez 3 boyutlu ablasyon yöntemi uygulandı Doç. Dr.

70 yaşındaki hasta bu yöntemle sağlığına kavuştu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez 3 boyutlu ablasyon yöntemi uygulandı

Doç. Dr. Mehmet Özgeyik:

"Belirli merkezlerde yapılan bir operasyon"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 70 yaşındaki Esma Can, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle uygulanan 3 boyutlu ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle günlük hayatında birtakım olumsuzluklarla karşılaşan 70 yaşındaki Esma Can, tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Özgeyik'e başvuru yaptı. Gerekli incelemeler yapılan Can'ın kalbinde, ritim bozukluğuna bağlı olduğu düşünülen kalp yetmezliği tespit edildi. Doç. Dr. Özgeyik, 3 boyutlu haritalama olarak da bilinen ablasyon yöntemiyle hastaya müdahale etti. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan yöntem sayesinde hasta Esma Can'ın kalp yetmezliğinin düzelmeye başladığı görüldü. Can, günlük hayatının normale döndüğünü belirterek sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"3 boyutlu haritalama yöntemiyle artık hastaya verilen radyasyon minimal seviyeye indirilmiştir"

Uygulanan 3 boyutlu haritalama yöntemi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Özgeyik, "Belirli merkezlerde yapılan bir operasyon. Türkiye ve dünya çapında da daha yeni yeni gelişme aşamasında. 3 boyutlu haritalama dediğimiz yöntemle, kalbin ilk başta haritasına çıkartıyoruz. Kalbin içerisine gönderdiğimiz kablolarla beraber yapıyoruz. Daha sonra bu haritada çıkan yerlerdeki ritim bozukluklarını, tam noktasal anlamda yerlerini çok yakın bir şekilde bularak, bu bölgelere yakma işlemi uygulayarak çıkan ritim bozukluklarını tedavi ediyoruz. Bu güne kadar yapılan ablasyon, yani yakma yöntemleri genellikle anjiyo ünitesi altında ve radyasyon içeren bölgede yapılan çalışmalardı. Fakat 3 boyutlu haritalama yöntemiyle artık hastaya verilen radyasyon minimal seviyeye indirilmiştir. Aynı zamanda işlemin başarı şansı bu yöntemler beraber yüzde 90-95 üzerine çıkmıştır. Genellikle anjiyosu normal olmasına rağmen ileri derecede kalp yetmezliği gelişmiş hastalarda bu ritim bozukluklarını tedavi ederek, hastalarımızın kalp yetmezliklerinin normal seviyeye dönmesini ve normal hayatlarına geri dönmelerini sağlıyoruz" dedi.

"4-5 ay sonra hastanın kalbinin kasılma gücünün eski gücüne döneceğini öngörüyoruz"

Hastada bulunan kalp yetmezliğinin düzelmeye başladığını vurgulayan Özgeyik, "Hastamızda ritim bozukluğu vardı. Anjiyosu normal fakat ileri derecede kalp yetmezliği vardı. Bu ritim bozukluğuna bağlı olduğunu düşündük. Daha sonra bu işlemi gerçekleştirdik. Ritim bozukluğunu çok yakın noktalarına vererek etkin şekilde yok ettik. Bu sayede de kalp yetmezliğinin yavaş yavaş düzelmeye başladığını görmüş olduk. Yaklaşık 4-5 ay sonra hastanın kalbinin kasılma gücünün eski gücüne döneceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kendimi çok iyi hissediyorum"

Ameliyatın ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Can, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyatım da iyi geçti. Doktora çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun çok güzel ameliyat etti" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 70 yaşındaki hasta bu yöntemle sağlığına kavuştu - Son Dakika

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