750 Gram Doğan Üç Bebek Taburcu Edildi
18.03.2026 14:18
Malatya'da 750 gram doğan üç bebek, yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklı olarak taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 750 gram doğan 3 bebek tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanede 750 gram olarak dünyaya gelen 3 bebek, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde uygulanan ileri düzey bakım, beslenme desteği ve enfeksiyon kontrolü sayesinde hayata tutundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuriye Aslı Melekoğlu, yaptığı açıklamada, bebeklerin sağlıklı şekilde taburcu edildiklerini ifade etti.

Bebeklerin sağlığının iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Melekoğlu, "Bu süreçte sadece tıbbi bakım değil, bebeklere sevgiyle yaklaşmak da son derece önemliydi. Gelecekte de uygun ekipmanlarla ve personellerle desteklendiğimiz takdirde çok daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum, ünite olarak en az onlar kadar savaşçı ve başarılı olmalıyız, biz gücümüzü onlardan alıyoruz." ifadesini kullandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Meral Alagöz ise prematüre bebek bakımının çok yönlü ve disiplinler arası bir süreç olduğunu belirtti.

Alagöz, "25 hafta doğan üç bebeğimizi sağlıklı şekilde ayaktan izlem aşamasına getirdik. Prematüre bebeklerin takibi, doktorundan hemşiresine, yardımcı personelden aileye kadar herkesin aktif rol aldığı, yüksek sorumluluk gerektiren bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Doğan Yoğun Bakım 2. Basamak Sorumlu Hemşiresi İclal Belgen de bakım sürecinde hemşirelerin önemli rol üstlendiği dile getirdi.

Bebeklerin hassas süreçten geçtiğini anlatan Belgen, "Ailelerinin yanlarında olamadığı zamanlarda onlara bir anne şefkatiyle yaklaşıyoruz. Beslenmelerinden bakımlarına kadar her aşamada büyük bir titizlik gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Malatya, Hastane, Sağlık, Son Dakika

