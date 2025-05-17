77 Yaşındaki Mehdi Boz Tek Seansla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

77 Yaşındaki Mehdi Boz Tek Seansla Sağlığına Kavuştu

Kars'ta 77 yaşındaki Mehdi Boz, prostat, mesane ve böbrek taşlarıyla tek seansta ameliyat edildi.

17.05.2025 10:26
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Kars'ta 77 yaşındaki hasta Mehdi Boz, Harakani Devlet Hastanesi'nde tek seansta yapılan ameliyatta prostat ile mesane ve böbrek taşlarından kurtuldu.

Selim ilçesinin Bölükbaş köyünde yaşayan Boz, idrar kaçırma şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aytaç Kayiş tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinde, daha önce idrar kesesinden taş çıkarılan Boz'un mesanesinde yeniden taş oluştuğu, böbreklerinde de genişlemeye yol açan idrar kanalında taşların bulunduğu ve prostatının da büyüdüğü tespit edildi.

Kayiş ve Op. Dr. Mustafa Dinçkal öncülüğünde üroloji ekibince ameliyata alınan Boz'a, mesane taşı, üreter taşı ve prostat ameliyatı aynı seansta yapıldı.

Boz, yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

"Ameliyat yapılmasaydı, böbrek yetmezliği gelişebilirdi"

Dr. Kayiş, AA muhabirine, daha önce birçok başarılı ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastamızın bu ikinci taş ameliyatı. İlkinde mesaneden 4 santimetrelik bir taş çıkarmıştık. Bu kez hem daha fazla taş vardı hem de prostat büyümesi mevcuttu. Hastamızın mesanesi ile üreterindeki taşları ve prostatını aynı seansta, açık cerrahi yöntemiyle çıkardık." dedi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Kayiş, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatı diğerlerinden ayıran nokta, daha komplike olması. Normalde bu ameliyatlar iki ya da üç seansta ayrı ayrı yapılır ancak biz hepsini tek seansta tamamladık. Hastamız geldiğinde her iki böbreğinde genişleme vardı. Ameliyat yapılmasaydı, böbrek yetmezliği gelişebilirdi. Ameliyat sonrası böbreklerde rahatlama sağlandı. Her iki böbreğindeki stentleri, böbrekler toparladıktan sonra kapalı cerrahiyle çıkaracağız."

Op. Dr. Dinçkal da hastanın böbrek yetmezliğine gidebilecek bir tabloya sahip olduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamlı ameliyatın Harakani Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulandığını vurgulayan Dinçkal, "Mesanesinde yaklaşık birer santimlik 3 taş, idrar kanalında ise yaklaşık 2 santimetre boyutunda büyük taş tespit ettik. Aynı seansta hem mesane ve üreter taşlarını temizledik hem de prostatı çıkardık." diye konuştu.

Boz ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Hastalığından dolayı çok sıkıntılar çektiğini aktaran Boz, "Allah razı olsun doktorlarımdan, çok memnunum. Allah devletimize de zeval vermesin. Yaklaşık 10 yıl önce ameliyat olmuştum, yine idrar sıkıntım vardı, geldim ameliyat oldum. Şimdi iyiyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 77 Yaşındaki Mehdi Boz Tek Seansla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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