84 yaşındaki kadının karnından 10 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

84 yaşındaki kadının karnından 10 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı

84 yaşındaki kadının karnından 10 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı

Trabzon'un Tonya ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 84 yaşındaki kadının karnında tespit edilen yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı. Karnında şişkinlik ve şiddetli ağrı hisseden Hatice Kara, yakınları tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin acil servisine getirildi. Yapılan tetkikler sonucu Kara, genel cerrahi polikliniğine sevk edildi. Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak'ın yaptığı tetkikler sonucunda Kara'nın karnında kitle tespit edildi. Yapılan operasyonla Kara'nın karnından yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı. Hastanın durumu iyi ve yakında taburcu olacak.

22.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:47
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Trabzon'un Tonya ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 84 yaşındaki kadın hastanın karnında tespit edilen yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.

Karnında şişkinlik ve şiddetli ağrı hisseden Hatice Kara, yakınları tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin acil servisine getirildi. Yapılan tetkikler sonucu Kara, genel cerrahi polikliniğine sevk edildi.

Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak'ın yaptığı tetkikler sonucunda Kara'nın karnında kitle tespit edildi.

Yapılan operasyonla Kara'nın karnından yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

Çıtlak, AA muhabirine, geçtiğimiz hafta hastanenin aciline müracaat eden Kara'nın yapılan muayene ve tetkiklerinde karnının içini tamamen dolduran bir kitle tespit edildiğini söyledi.

Daha sonra çekilen MR'da kitlenin sol yumurtalıktan kaynaklı olabileceği düşünülerek ameliyata karar verdiklerini dile getiren Çıtlak, anestezi doktorunun da yardımıyla hastanın uyutularak ameliyatının 19 Mart Salı günü gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çıtlak, "Hastanın karnını açtığımızda sol içerden yaklaşık 10 kilogramlık kistik kitle tespit ettik. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." dedi.

Hastanın durumunun iyi olduğunu anlatan Çıtlak, şunları kaydetti:

"Yemeğini yiyor, herhangi bir problem yok, bu tür vakalar her zaman sık karşılaştığımı vakalar değil, genellikle nadir karşılaştığımız vakalar ama daha öncede bu tür vakalarımız oldu. Hastamızın yaşlı olması münasebetiyle ameliyatı riskliydi ama yapılan tahlil ve tetkiklerinden sonra, riski azaltaraktan operasyonu gerçekleştirdik. Şu an hastamızın bir problemi de kalmadı. Yakında da taburcu olacak."

Çıtlak, karnının içerisinde bu kadar büyük bir kitleyle hastanın yaşamasının çok zor ve ağrılı bir süreç olduğunu da aktardı.

Sağlığına kavuşan Kara ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun, ağrılarımdan kurtuldum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 84 yaşındaki kadının karnından 10 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika

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