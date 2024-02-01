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97 yaşındaki hasta hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı - Son Dakika
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Sağlık

97 yaşındaki hasta hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı

97 yaşındaki hasta hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 97 yaşındaki hasta, evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi teşhisi konulan hasta, ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

01.02.2024 19:03
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 97 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı.

Evinde rahatsızlanan Cemiyle Uysal, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 97 yaşındaki hasta hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 97 yaşındaki hasta hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı - Son Dakika
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