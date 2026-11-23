Son derece bulaşıcı olan kızamık hastalığı küresel çapta yeniden ortaya çıktı. ABD'nin 25 yıldan uzun bir süre önce kazandığı "kızamıktan arınmış ülke" statüsü de ortadan kalktı. 2025 yılında Hindistan, Pakistan, Endonezya, Ukrayna, Nijerya ve Etiyopya dahil olmak üzere 57 ülkede büyük kızamık salgınları oldu.Uzmanlar, vaka sayılarındaki artışın büyük ölçüde aşılama oranlarındaki düşüşle bağlantılı olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 2019'da dünya genelinde çocukların %86'sı kızamık aşısının ilk dozunu olmuştu, ancak 2025'e gelindiğinde bu sayı %84'e düştü.Bunlar, kızamığın nüfus içinde yayılmasını durdurmak için gereken %95'lik kapsama oranının çok altında kalıyor.Çalışmalara göre aşı konusundaki tereddütler, düşük aşılama oranlarının ardındaki faktörlerden biri. Ayrıca güvenlik, etkinlik ve yan etkilerle ilgili endişelerin internette yayılan yanlış bilgilerle daha da arttığı belirtiliyor.Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda çocuk sağlığı profesörü olan Helen Bedford'a göre, "İnternet ve medya çağında, aşılamayla ilgili efsaneler, söylentiler ve endişeler çok hızlı bir şekilde küresel olarak paylaşılabiliyor".Ancak İngiltere'deki Huddersfield Üniversitesi'nde koruyucu sağlık araştırmacısı olan Dr. Susana Kola-Palmer, aşı konusunda tereddüt eden kişilerin otomatik olarak aşı karşıtı olarak etiketlenmemesi gerektiğini söylüyor. Bunun yerine, birçok kişinin sadece "güvence aradığını" belirtiyor.Peki bilim insanları bir aşının güvenli olduğuna nasıl karar veriyor ve internetteki yanlış bilgileri nasıl tespit edebiliriz?Aşılar nasıl çalışır?Aşıların geliştirilmesi bugün bile tıbbın en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor.DSÖ'nün tahminlerine göre aşılar her yıl kızamık, tetanoz, difteri ve grip gibi hastalıklardan 3,5 ila 5 milyon ölümü önlüyor.Aşı, vücudun bağışıklık sistemine gerçek tehditle karşılaşmadan önce enfeksiyonu tanımayı ve onunla savaşmayı öğretiyor.Bedford, "Bunlar, doğal enfeksiyonu gerçekten yaşamanıza gerek kalmadan, doğal enfeksiyonlardan kaynaklanan bağışıklığı sağlıyor" diye açıklıyor.Örneğin, kabakulak, kızamık ve kızamıkçık aşısı MMR, hastalıklara neden olan virüsün zayıflatılmış versiyonlarını içeriyor. Enjekte edildiğinde bağışıklık sistemini, gelecekte gerçek bir enfeksiyonla karşılaşması durumunda hızlı bir şekilde tanımaya ve yanıt vermeye hazırlıyor.Ancak tüm aşılar aynı şekilde etki etmez. mRNA ( haberci RNA) aşıları, hücrelere geçici olarak zararsız bir protein üretmelerini söyleyen ve bağışıklık tepkisini tetikleyen genetik talimatlar kullanıyor. Pfizer Covid-19 aşısı buna bir örnek.Bunlar nasıl test ediliyor?Süreç, alandaki diğer araştırmacıların konuyla ilgili yaptıkları çalışmalara ve vardıkları sonuçlara bakarak yapılan bilimsel araştırmalarla başlar. Bilim insanları yeni bir fikri test etmeye hazır olduklarında, önce hücreler üzerinde, ardından genellikle fareler olmak üzere hayvanlar üzerinde laboratuvar testlerine başlarlar.Oxford Üniversitesi Aşı Bilgi Projesi'ne göre, test edilen aşının, denemelerin bir sonraki aşamasına geçmeden önce hayvanlarda bağışıklık tepkisi oluşturabildiğini göstermesi gerekiyor.İnsan denemeleri daha sonra geliyor ve genellikle üç aşamaya ayrılıyor.Birinci aşama, genellikle genç ve sağlıklı yetişkinlerden oluşan küçük bir gönüllü grubunu içeriyor. DSÖ'ye göre bu aşama, önemli güvenlik endişelerini ve doğru dozun ne olabileceğini kontrol ediyor.İkinci aşama, genellikle aşının hedeflendiği popülasyondan birkaç yüz kişiden oluşan daha büyük bir gönüllü grubunu içeriyor. Bu gönüllüler, kontrol grubu olarak bilinen aşı olmayan bir grupla karşılaştırılıyor. Doktorlar, aşının olası yan etkilerini ve vücudun bağışıklık tepkisini inceliyor.Üçüncü aşama testlerinde aşı, genellikle binlerce kişiden oluşan çok daha büyük bir gönüllü grubu ve bir kontrol grubu üzerinde deneniyor. Bu testler genellikle farklı ülkelerde yapılır; böylece aşının farklı yaş, etnik köken, geçmiş ve yaşam koşullarına sahip insanlar da dahil olmak üzere çeşitli popülasyonlarda etkili ve güvenli olduğundan emin olunur.Bir aşının bu üç aşamadan geçmesi on yıllar sürebilir.Örneğin, MenB olarak bilinen menenjit aşısının geliştirilmesi yaklaşık 15 yıl sürmüştü.Bedford, "Sağlıklı çocuklardan oluşan koca bir nüfusa bir şey sunuyorsanız, bunun gerçekten çok ama çok güvenli olduğundan emin olmalısınız" diyor.Olağanüstü durumlarda, güvenlik kontrollerinden ödün vermeden aşılar daha hızlı bir şekilde geliştirilebilir ve test edilebilir.Örneğin, ilk Covid-19 aşısı, bir dizi nedenden dolayı bir yıldan kısa bir sürede geliştirildi ve kullanım için ruhsatlandırıldı. Bilim insanları koronavirüsler üzerinde zaten yıllarca yapılmış olan araştırmalardan yararlanarak önemli bir avantaj elde ettiler.Pandeminin ölçeği ve aciliyeti, bilim insanlarının hibe başvurularının onaylanması için yıllarca beklemesi yerine, fonların daha serbestçe sağlanması anlamına geliyordu. Araştırmacılar ayrıca, Covid aşısı denemelerine katılmaya istekli çok sayıda insan olduğunu söylüyor.Normalde denemelere katılmaya istekli ve uygun kişileri bulmak genellikle zaman alıyor.Bu nedenle, geliştiriciler deneme aşamaları arasında yıllarca beklemek yerine, daha az zaman kaybıyla aynı güvenlik kontrollerinin tamamını gerçekleştirebildiler.Güvenlik endişeleri ortaya çıkarsa ne olur?

Aşı uygulandıktan sonra denemeye katılanlar yakından izleniyor. Araştırmacılar, yaşanan semptomların aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını veya aşıyla ilgisiz olup olmadığını belirlemek için inceleme yapar.Bulgular, ağız kuruluğu veya döküntü gibi belirtilerin aşıdan kaynaklandığını gösteriyorsa, buna yan etki denir. Yan etkinin ciddiyetine ve oluşturduğu tehlikeye bağlı olarak, daha fazla araştırma yapılırken deneme askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir.2020 yılında, UQ/CSL Avustralya aşısı gibi bazı Covid-19 aşılarının araştırmalarına, deneme katılımcılarında yanlış HIV pozitif sonuçları çıkması üzerine son verildi.Bildirilen tüm olumsuz olaylar, bir aşının kamu kullanımına ruhsat verilip verilmeyeceğine karar verirken inceleniyor.DSÖ gibi kuruluşlar aşılar hakkında küresel tavsiyelerde bulunsa da, aşının tüm nüfusa uygulanıp uygulanmayacağına karar vermek her bir ülkenin ilaç düzenleyici kurumunun sorumluluğunda.Sürekli izlemeBir aşının halka sunulması onaylandıktan sonra da takibi sona ermez.Aşıyı alan kişilerin yaşadıkları herhangi bir yan etkiyi ülkelerinin düzenleyici kurumuna bildirmeleri teşvik edilir.Hiçbir aşı risksiz değil ve yaygın yan etkiler arasında enjeksiyon bölgesinde geçici ağrı veya şişlik, baş ağrısı, yorgunluk ve hafif ateş yer alabiliyor.Daha ciddi reaksiyonlar meydana gelebilir, ancak DSÖ bunların son derece nadir olduğunu söylüyor. Bedford'a göre önemli olan, bu risklerin hastalığın kendi riskleriyle karşılaştırıldığında ne boyutta olduğudur.Örneğin, nöbetler kızamık aşısıyla bağlantılı nadir ancak ciddi bir yan etki olarak listeleniyor; ancak DSÖ'ye göre risk her 3.000 dozda bir görülüyor.Buna karşılık, yapılan çalışmalara göre kızamık geçiren her 1000 kişiden yaklaşık birinde nöbet gibi komplikasyonlara yol açan primer ensefalit gelişiyor. Bedford, "Aşılamadan sonra kalıcı nöbet bozukluğu yaşama olasılığınız, doğal kızamık enfeksiyonundan sonraki olasılığa göre çok daha düşük" diye açıklıyor.ABD Başkanı Donald Trump, MMR aşısını defalarca sorguladı ve çocukluk çağı aşılarının otizmle bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Çocukluk çağında yapılan aşıların azaltılmasını öngören bir kararname imzaladı ve MMR aşılarının bölünmesini önererek çocukların daha az aşı aldıklarında otizm oranlarının daha düşük olduğunu iddia etti.Ancak birçok çalışma aşı ile otizm arasında bir bağlantı bulamadı. Buna, DSÖ'nün Aralık 2025'te yayımladığı ve birçok ülkedeki milyonlarca çocuğu kapsayan onlarca çalışmanın verilerini analiz ederek "aşı ile otizm arasında nedensel bir bağlantı bulunmadığını" tespit eden kapsamlı bir çalışma da dahil.1998 yılında yapılan ve başlangıçta otizm ile MMR aşısı arasında olası bir bağlantı hakkındaki endişeleri tetikleyen bir çalışma, 2010 yılında The Lancet tıp dergisi tarafından itibarsızlaştırılmış ve geri çekilmişti.Aşılarla ilgili yanlış bilgileri nasıl tespit edebilirsiniz?

Şunlara dikkat etmek önemli: 1. Bu iddiayı kim ortaya atıyor?Karşınızdaki kişiyi düşünün, ister çevrimiçi ister yüz yüze konuşuyor olsun. Tıbbi bir geçmişi var mı? Aşılar hakkında konuşmak için onları yetkin kılan ne? Sıradan bir insansa, bilgi kaynağını veya nereden aldığını belirtiyor mu?2. Başkaları da bunu destekliyor mu?Bu iddialar başka yerlerde, örneğin diğer çalışmalarda da tekrarlanıyor mu?Kola-Palmer, "Farklı ülkelerden, farklı kurumlardan ve farklı geçmişlerden uzmanların aynı sonuca varması, genellikle tek bir kaynaktan gelen bilgiden daha güven verici olur" diye açıklıyor.İddiaları, dünyanın dört bir yanından sağlık uzmanlarını bir araya getiren ve rehberliğini bilimsel kanıtlara dayandıran DSÖ gibi güvenilir kaynaklarla karşılaştırabilirsiniz.3. Bir sağlık uzmanıyla görüşünUzmanlar, aşılarla ilgili endişelerin yalnızca sosyal medyaya güvenmek yerine, güvenilir sağlık profesyonelleriyle görüşülmesinin en doğru yol olduğunu belirtiyor.Ancak Kola-Palmer, insanların aşı konusunda karar vermelerinde güvenin çok önemli bir rol oynadığını vurguluyor."Belki de asıl soru, aşıya güvenip güvenmediğinizden ziyade, aşının güvenli olduğunu söyleyen insanlara güvenip güvenmediğinizdir."Bu güvenceleri değerlendirmenin bir yolu, kanıtların kendisini anlamak, yani aşıların nasıl çalıştığını ve onaylanmadan önce geçmeleri gereken güvenlik kontrollerini kavramaktan geçer.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .