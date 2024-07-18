ABD'de Kovid-19 Yaz Dalgası Etkisini Gösteriyor - Son Dakika
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Sağlık

ABD'de Kovid-19 Yaz Dalgası Etkisini Gösteriyor

ABD'de Kovid-19 virüsünün yaz dalgası, 26 eyalette yüksek veya çok yüksek seviyede etkisini gösteriyor. Başkan Joe Biden'ın virüse yakalanmasıyla birlikte salgın verileri tekrar gündeme geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, atık sulardan elde edilen verilere göre, virüs batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette yüksek veya çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Acil servislerdeki teşhislerin ve pozitif testlerin oranında artış olduğu belirtilse de, bu artışların kış aylarına göre hala düşük olduğu ifade ediliyor. ABD'de Kovid-19 artık rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor ve aşılama kampanyalarıyla çözülmeye çalışılıyor. Başkan Biden ise hafif semptomlar göstermeye devam ediyor ve evden çalışmalarına devam ediyor.

18.07.2024 23:37
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NEW ABD'de Kovid-19 virüsü yaz dalgasının, 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede etkisini gösterdiği belirtildi.

Başkan Joe Biden'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki salgın verileri tekrar gündeme geldi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, atık sulardan elde ettiği son verilere göre, virüsün, batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğu kaydedildi.

Acil servislerdeki teşhislerin ve laboratuvarlarda pozitif çıkan testlerin oranında da artış olduğu belirtilen açıklamada, ancak bu artışların yine de kış aylarına göre rakamsal olarak çok az olduğuna işaret edildi.

ABD'de Kovid-19, artık halk sağlığına yönelik hayati tehlike içeren acil durum uygulaması yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla çözülecek rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinlikten sonra test yaptırdığı ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, Biden'ın Delaware'deki evine dönerek kendini izole edeceği kaydedilmişti.

Bugün yapılan açıklamada da Biden'ın "hafif üst solunum yolu semptomları göstermeye" devam ettiği, ateşi olmadığı ve ölçümlerinin normal olduğu belirtilerek, evden çalışmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık ABD'de Kovid-19 Yaz Dalgası Etkisini Gösteriyor - Son Dakika

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