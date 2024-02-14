Oregon'da Nadir Görülen Bir Veba Vakası Tespit Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Oregon'da Nadir Görülen Bir Veba Vakası Tespit Edildi

Oregon\'da Nadir Görülen Bir Veba Vakası Tespit Edildi

Amerika'da nadir görülen bir veba vakası, evcil bir hayvan sahibinin kedisinden kaptığı doğrulandı. İlk veba vakası 2015'ten bu yana görülmesi dikkat çekicidir. Sağlık yetkilileri, vakayı hızla tedavi etmiş ve toplum için risk oluşturmadığını belirtmiştir.

14.02.2024 12:10  Güncelleme: 12:22
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde son derece nadir görülen bir veba vakası tespit edildi. Deschutes County Sağlık Hizmetleri, bir evcil hayvan sahibinin vebayı kedisinden kaptığını doğruladı. Bu vaka, Oregon'da 2015'ten bu yana görülen ilk veba vakası olması bakımından önemli. Sağlık yetkilileri, hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıktığını bildirdikten sonra sakinin ve evcil hayvanının tüm yakın temaslarının incelendiğini ve gerekli ilaç tedavisinin uygulandığını belirtti. Yetkililer, veba vakasının dışında başka herhangi bir vakanın tespit edilmediğini ve toplum için önemli bir risk oluşturmadığını belirtti.

Deschutes County Sağlık Hizmetleri, evcil hayvan sahibinin vebayı kedisinden kaptığını doğruladı.

7 Şubat tarihli bir basın açıklamasında, Deschutes County Sağlık Hizmetleri, yerel bir sakinin veba vakasını doğruladığını açıkladı ve bu kişinin muhtemelen "semptomatik evcil kedilerinden enfekte olduğunu" belirtti. Sağlık yetkilileri, hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıktığını bildirdikten sonra sakinin ve evcil hayvanının tüm yakın temaslarının incelendiğini ve gerekli ilaç tedavisinin uygulandığını vurguladı.

Bu vaka, Oregon'da 2015'ten bu yana görülen ilk veba vakası olması bakımından dikkat çekici. Böylesine nadir bir veba vakasının erken aşamada tespit edilmiş ve tedavi edilmiş olması, toplum için önemli bir risk oluşturmadığını göstermektedir. Sağlık yetkilileri, veba vakasının dışında başka herhangi bir vakanın tespit edilmediğini belirterek halkı bu konuda rahatlatmıştır.

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Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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