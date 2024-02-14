Oregon\'da Nadir Görülen Bir Veba Vakası Tespit Edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde son derece nadir görülen bir veba vakası tespit edildi. Deschutes County Sağlık Hizmetleri, bir evcil hayvan sahibinin vebayı kedisinden kaptığını doğruladı. Bu vaka, Oregon'da 2015'ten bu yana görülen ilk veba vakası olması bakımından önemli. Sağlık yetkilileri, hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıktığını bildirdikten sonra sakinin ve evcil hayvanının tüm yakın temaslarının incelendiğini ve gerekli ilaç tedavisinin uygulandığını belirtti. Yetkililer, veba vakasının dışında başka herhangi bir vakanın tespit edilmediğini ve toplum için önemli bir risk oluşturmadığını belirtti.
Deschutes County Sağlık Hizmetleri, evcil hayvan sahibinin vebayı kedisinden kaptığını doğruladı.
7 Şubat tarihli bir basın açıklamasında, Deschutes County Sağlık Hizmetleri, yerel bir sakinin veba vakasını doğruladığını açıkladı ve bu kişinin muhtemelen "semptomatik evcil kedilerinden enfekte olduğunu" belirtti. Sağlık yetkilileri, hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıktığını bildirdikten sonra sakinin ve evcil hayvanının tüm yakın temaslarının incelendiğini ve gerekli ilaç tedavisinin uygulandığını vurguladı.
Bu vaka, Oregon'da 2015'ten bu yana görülen ilk veba vakası olması bakımından dikkat çekici. Böylesine nadir bir veba vakasının erken aşamada tespit edilmiş ve tedavi edilmiş olması, toplum için önemli bir risk oluşturmadığını göstermektedir. Sağlık yetkilileri, veba vakasının dışında başka herhangi bir vakanın tespit edilmediğini belirterek halkı bu konuda rahatlatmıştır.
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