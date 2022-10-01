ABD'li hemşire rahim ameliyatı için Kars'ı tercih etti - Son Dakika
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ABD'li hemşire rahim ameliyatı için Kars'ı tercih etti

01.10.2022 13:00
ABD'li hemşire rahim ameliyatı için Kars'ı tercih etti

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian'ın, Kars'ta ameliyatla rahminden 6 miyom çıkarıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian'ın, Kars'ta ameliyatla rahminden 6 miyom çıkarıldı.

Teksas'taki kontrollerde rahminde miyom tespit edilen ve burada ameliyat olmak istemeyen 30 yaşındaki Damian, araştırma yapmaya başladı.

ABD ve eşinin ülkesi Nijerya ile arkadaşlarının bulunduğu İstanbul'da birçok doktora başvuran Damian, ameliyata ikna olmadı. Damian, son olarak İstanbul'daki bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kars Harakani Devlet Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Başak Sargın ile tanıştı.

Görüşmeler üzerine Kars'ta ameliyat olmaya karar veren Damian, eşi ve annesiyle kente geldi.

Dr. Sargın ve ekibince yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan Damian'ın rahim bölgesinden 2 saatlik operasyonla 6 miyom çıkarıldı.

Doktoruna çiçekle teşekkür etti

Ameliyat için Teksas'ı değil Kars'ı tercih eden ABD'li hemşire, kendisine şifa olan Dr. Sargın'a çiçekle teşekkür etti.

Taburcu edilen Kelly Damian, AA muhabirine, daha önce ABD, Nijerya ve İstanbul'da 10 doktora başvurduğunu söyledi.

Ortak arkadaş vasıtasıyla Dr. Sargın ile tanıştıklarını anlatan Damian, "İstanbul'da yaşayan arkadaşım, bana güvendiği Dr. Başak Hanım'ı önerdi. Telefonla görüşerek şikayetlerimi anlattım. Doktor hanım da bütün süreci bana açıkladı. Güven duyduğum için buraya gelmek istedim. Ameliyat oldum ve gayet güzel geçti. İlk gün ağrım vardı ama sonrasında bu süreci de atlattık." dedi.

Dr. Sargın ise hastanın birçok doktorla görüştüğünü ancak ameliyat için Kars'a gelmeye karar verdiğini belirtti.

"Beklentisini karşılayabilecek miyiz diye biraz endişeliydim"

Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran Sargın şöyle konuştu:

"Açıkçası hasta gelmeden önce 'Beklentisini karşılayabilecek miyiz?', 'Herhangi bir problem olur mu?' diye biraz endişeliydim. Gerçekten kaygılarım vardı ama ekibime çok güvendiğim, her konuda her zaman birbirimize destek olduğumuz için daha rahat hissederek daha güvende bir şekilde hastayı davet ettik. Ameliyat süreci gerçekten başarılı geçti. Dr. Deniz Çiftci Yavaş da tüm operasyon süreci boyunca bana eşlik etti. Bu kadar güzel bir ekibimiz olduğu için çok şanslıyım. Şu an iyi, ilerleyen süreçlerde daha iyi de olacak. Bir sonraki gebelik planı için de ameliyatını burada olabileceğini anlattı. Bu bizim için gerçekten mutluluk verici."

Başhekim Aytaç Erman Kesgin de Kars'ta birçok ameliyatın başarılı bir şekilde yapıldığını vurgulayarak "Özellikle kadın doğum alanında sağlık hizmetlerinin ne kadar güçlü ve güvenilir olduğunun bir göstergesi. Sağlık Bakanlığımızın sağlık turizmiyle ilgili politikaları doğrultusunda ülkemizin sağlık alanında, sağlık turizminde geldiği nokta ortada. Her gün yüzlerce operasyon yapılmakta. Bu operasyonlardan birinin de ilimizde yapılmış olması ülkemizdeki kalite ve standartların hemen her yerde aynı olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Anne Flourence Njinjoh de doktorların tüm süreçlerden kendilerini bilgilendirmesinden memnuniyet duyduklarını, sağlık hizmetlerini çok beğendiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık ABD'li hemşire rahim ameliyatı için Kars'ı tercih etti - Son Dakika

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