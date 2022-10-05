Acil karaciğer nakli kararı alınan hastaya 1 saatte uygun organ bulundu - Son Dakika
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Acil karaciğer nakli kararı alınan hastaya 1 saatte uygun organ bulundu

05.10.2022 14:51
Acil karaciğer nakli kararı alınan hastaya 1 saatte uygun organ bulundu

OSMANİYE'de karaciğer yetmezliği hastası P.D.'ye (16) tedavi için geldiği Adana'da nakil kararı alındıktan 1 saat sonra Trabzon'da uygun karaciğer bulundu.

OSMANİYE'de karaciğer yetmezliği hastası P.D.'ye (16) tedavi için geldiği Adana'da nakil kararı alındıktan 1 saat sonra Trabzon'da uygun karaciğer bulundu. Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Trabzon'a giden ekip tarafından alınan karaciğer, 12 saatlik operasyonla nakledildi.

Osmaniye'de yaşayan lise öğrencisi P.D., 13 Eylül'de ateş ve karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ateş düşürücü ve ağrı kesici verilerek taburcu edilen gencin şikayetleri devam edince ailesi, ileri tetkik ve tedaviler için Adana'ya getirdi. Burada P.D.'de sarılık belirtileri gören doktorlar, yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği olduğunu belirledi. Yoğun bakıma alınan P.D.'nin tedavisi devam ederken, acil karaciğer nakli kararı alındı. Saat 22.00'de Sağlık Bakanlığı Ulusal Karaciğer Bildirim Sistemi'ne iletilen nakil kararından yaklaşık 1 saat sonra sistem yöneticileri, aynı gün Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan bir kişinin karaciğerinin, P.D.'ye uygun olduğunu belirledi.

NAKİL AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜGenel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar başkanlığındaki ekip, Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Trabzon'a gitmek üzere 19 Eylül saat 03.00'te havalandı. Trabzon'dan alınan karaciğer, sabaha karşı Adana'ya ulaştırıldı ve nakil operasyonu başlatıldı. Prof. Dr. Çetinkünar, Op.Dr. Sefa Özyazıcı, Op. Dr. Adnan Kuvvetli, Op. Dr. Cihan Gökler, Dr. Basrican İnce ile anestezi uzmanları, hemşireler ve teknisyenlerden oluşan ekip, 12 saat süren bir ameliyatla karaciğeri P.D.'ye nakletti. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü'nün takibinde 3 gün yoğun bakımda kalan P.D., 21 Eylül'de servise alındı.'1 SAATTE BULUNMASI BÜYÜK ŞANS'Tedavisi devam eden hastanın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çetinkünar, P.D.'ye acil nakil ihtiyacının belirlenmesinden 1 saat sonra uygun karaciğer bulunmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, "Bu kadar kısa sürede uygun organın bulunması, milyonda bir ihtimal diyebiliriz. Uygun karaciğer bulunmasaydı, hastamızı 4-5 günden fazla yaşatmak mümkün olmayacaktı. Bakanlığın organ bağışıyla ilgili başarılı organizasyonu da bu şansın hayat kurtarıcı bir unsura dönüşmesini sağladı" diye konuştu. 'ÖMÜR BOYU DUA EDECEĞİM'

P.D. ise kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Sonradan öğrendiğime göre 1 saatte bana uygun organ bulunmuş ve bu süre organ nakli için mucizevi bir durummuş. Bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu onlar ve kaybettikleri yakınları için dua edeceğim" dedi.


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Kaynak: DHA

Osmaniye, Trabzon, Adana, Saat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Acil karaciğer nakli kararı alınan hastaya 1 saatte uygun organ bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acil karaciğer nakli kararı alınan hastaya 1 saatte uygun organ bulundu - Son Dakika
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