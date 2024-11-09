Adana'da Organ Bağışı ile 5 Hastaya Umut - Son Dakika
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Sağlık

Adana'da Organ Bağışı ile 5 Hastaya Umut

Adana\'da Organ Bağışı ile 5 Hastaya Umut

Beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki hastanın organları, 5 hastaya nakil edilerek umut oldu.

09.11.2024 13:49
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Adana'da tedavisinin sürdüğü sırada 33 yaşında beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut olacak.

Fevzipaşa Mahallesi'nde 27 Ekim'de yolda yürürken fenalaşarak baygınlık geçiren ve 5 Ocak Devlet Hastanesine kaldırılan 33 yaşındaki erkek hastanın, yeterince oksijen almaması sonucu "hipoksik iskemik ensefalopati" rahatsızlığı nedeniyle beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakli birimi, baba Ahmet Emin Gezen ve diğer aile bireyleriyle görüşerek organ bağışı için izin istedi.

Ailesinin onay vermesinin ardından hastanın iki böbreği, karaciğeri, kalbi ve korneaları operasyonla alındı.

Organlar İstanbul, Gaziantep, Çanakkale ve Adana'da tedavileri süren 5 hastaya nakledilecek.

Baba Ahmet Emin Gezen, AA muhabirine, oğlunun beyin ölümünün gerçekleşmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.

Bağışlanan organların başkalarını sevindireceğini belirten Gezen, "Benim üzüntüm onların bayramı olacak. Bunu bilmek benim acımı biraz daha hafifletiyor. Allah'ın verdiği emaneti ben de onlara emanet ediyorum." dedi.

"Organları, başka insanlara can vermesi için yurdun çeşitli illerine yola çıktı"

Operasyonun gerçekleştirildiği 5 Ocak Devlet Hastanesinin Başhekimi Uzman Dr. Fatih Tepe, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla bağış yapmanın önemini vurguladı.

Organları alınan hastayla ilgili yürütülen süreci anlatan Tepe, şöyle konuştu:

"Aniden yere yığılıp bayılan bir hastamız ekipler tarafından acile getirildi. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda yatan hastamızın beyin ölümü gerçekleştiği için ailenin onayı alınarak, organları başka insanlara can vermesi için yurdun çeşitli illerine yola çıktı. Organ ve Doku Bağışı Haftası'na denk gelmesi de ayrıca çok önemli. Bağışlayacağımız her bir organ başka bir insanın hayatına ve onun ailesine can veriyor. Mutlaka bu konuda duyarlı olalım."

"Hastamızın kalbini İstanbul'da başka bir hastamıza nakledeceğiz"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğuz Konukoğlu da nakil bekleyen bir hastası için İstanbul'dan Adana'ya geldiklerini ifade etti.

Konukoğlu, yapılan organ bağışıyla nakil bekleyen hastalara umut olunacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kalp nakli için geldik. Hastamızın kalbini İstanbul'da başka bir hastamıza nakil edeceğiz. İnsanların hayatını kaybetmesi üzücü bir şey ama onun organlarının başka insanlarda yaşaması, başka insanlara umut olması da bir yandan güzel bir şey. Türkiye'de belli organları çalışmadığı için hayatlarını ya makinelere bağlı olarak sürdüren ya da hastaneye bağlı olarak yaşayan birçok hasta var. Organ bağışı arttıkça bu insanlar için umut oluyor, bu son derece önemli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Adana'da Organ Bağışı ile 5 Hastaya Umut - Son Dakika

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