Adana\'da Türkiye\'nin ilk canlı vakalı ilaçlı balon kardiyoloji zirvesi başladı

ADANA (İHA) – Türkiye'nin ilk "Canlı Vakalı İlaçlı Balon Kardiyoloji Zirvesi" Adana Ticaret Odası Kongre Salonu'nda başladı.

Adana Kardiyoloji Derneği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen Canlı Vakalı İlaçlı Balon Kardiyoloji Zirvesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzman kardiyologları ve akademisyenleri bir araya getirdi. 2 gün sürecek toplantıda ilaç salınımlı balon uygulamaları ve vaka analizleri ele alınacak.

"Hastalarımıza ciddi bir katkı sağlayacak"

Organizasyonun açılışında konuşan Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Adana'mızda Türkiye'nin canlı vakalar eşliğinde düzenlenen İlaç Salınımlı Balonlar ve Ötesi toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Adana'da sağlık yatırımlarını her geçen gün arttırıyoruz. Bilimsel programlarda da Adana'yı öncü bir şehir yapmak, tıbbi bilimsel kongrelerin ve toplantıların sayısını artırmak istiyoruz. Bugün burada yapacağımız bu toplantı ve canlı yayınlar, hem bilimsel hayatımıza hem de buradan çıkacak sonuçların hastalarımıza olan etkilerine ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

"Türkiye'de ilk, dünyada ise dördüncü"

Toplantının bilimsel ve teknolojik boyutuna değinen ve organizasyonun uluslararası ölçekteki önemine vurgu yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, "Türkiye'de ilk, dünyada ise dördüncü merkez olarak bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Daha önce Madrid, Berlin ve Roma'da benzerleri yapıldı. Kongremizde yeni teknolojileri konuşmuş olacağız. Adana Şehir Hastanesinde masada işleme alınmaya başlanan 16 canlı vakamız, anında toplantı salonumuza bağlanacak ve buradaki hocalarımız ile akademisyenlerin görüşleri eşliğinde yürütülecektir. Bu, dünyada ve ülkemizde kendi açısından benzersizdir; çünkü ilk defa aynı anda 3 vaka alınıp toplantıda canlı olarak değerlendiriliyor olacak" şeklinde konuştu.