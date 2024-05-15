Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Ebeler, Annelerin En Güzel Anında Yanlarında Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Ebeler, Annelerin En Güzel Anında Yanlarında Oluyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Ebeler, Annelerin En Güzel Anında Yanlarında Oluyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ebeler Neşe Saymaz ve Mine Tortulu, annelerin bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına alması için ilk günkü heyecanla mesleğini sürdürüyor. Saymaz ve Tortulu, yıllardır severek yaptıkları mesleklerinde sayısız doğuma şahitlik etmiş ve annelerin en mutlu anlarında yanlarında olmanın verdiği mutluluğu yaşamışlardır. Ebeler, zor şartlarda ve olmayan imkanlarla gerçekleştirdikleri doğumlarla da unutulmaz anılar biriktirmişlerdir.

15.05.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ebeler Neşe Saymaz ve Mine Tortulu, annelerin en güzel anında yanında olabilmek için çalışıyor.

Neşe ve Mine ebe, annelerin bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına alması için ilk günkü heyecanla mesleğini sürdürüyor.

Ebe Neşe Saymaz (45), AA muhabirine, mesleğe 24 yıl önce Giresun'un Görele ilçesine bağlı Koyunhamza köyünde başladığını anlattı.

İlk görev yerinde sağlık ocağının bulunduğu köyün yanı sıra civardaki 11 yerleşim yerine de hizmet verdiğini belirten Saymaz, bugüne kadar sayısız doğuma şahitlik ettiğini söyledi.

Mesleğini yıllardır severek yaptığını ifade eden Saymaz, zor bir sürecin ardından annenin kucağına bebeğini sağlıklı bir şekilde verdiklerinde en büyük mutluluğu yaşadıklarını belirtti.

Yıllar içinde sayısız anı biriktirdiklerini anlatan Saymaz, en unutamadığının ise 7 yıldır bebek hasreti çeken ailenin yaşadığı mutluluk olduğunu söyledi.

Ailenin yıllarca beklediği bebeği kucağına almasıyla adeta kendi çocuğu doğmuş gibi sevindiğini belirten Saymaz, "En büyük, güzel duygu bir ebe olarak bebeği alıp babanın kucağına vermek. Bu inanılmaz güzel bir duygu. 'Kızınız oldu.' dedim. Baba, 'Bu anı iple çektim, bizim 7 yıldan beri hiç çocuğumuz olmadı, bu duyguyu yaşattığın için sana çok teşekkür ederim.' dedi. Ben orada çok duygulandım, çünkü kıymetli bir bebeğin doğumuna şahit olmuştum." diye konuştu.

"Zor şartlarda, olmayan imkanlarla doğum yaptırmıştık"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mesleğe başlayan 10 yıllık ebe Mine Tortulu da ailelerin en güzel anlarına Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tanıklık etmeyi sürdürdüğünü anlattı.

Her sağlıklı doğumun ardından ilk günkü heyecanı yaşadığını belirten Tortulu, "Anne doğumu gerçekleştirirken diğer aile bireyleri heyecanla kapıda bekliyorlar. Haberi verdiğimiz zaman da o mutluluğu ve sevinci gözlerinde görmek, 'Gözünüz aydın' demek paha biçilemez bir an." diye konuştu.

Tortulu, ilk görev yerinde evde yaptırdığı bir doğumu unutamadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Ekip arkadaşımla köy okuluna aşıya gitmiştik. Bir gebemizin sancısı ve doğumu başlamıştı. 112'yi aramışlardı ama gelene kadar doğum olmak üzereydi. Aile koşarak bizim olduğumuz okula yardım istemeye gelmişti. Biz arkadaşlarımızla o zor şartlarda, olmayan imkanlarla doğum yaptırmıştık, anne ve bebek çok sağlıklıydı. O anımı hiç unutamıyorum, gerçekten ebe olduğumu o zaman hissetmiştim."

Kaynak: AA

Bebek, Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Ebeler, Annelerin En Güzel Anında Yanlarında Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:29. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Ebeler, Annelerin En Güzel Anında Yanlarında Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement