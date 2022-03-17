Adana Şehir Hastanesi'ne organ nakilindeki başarısından dolayı teşekkür belgesi - Son Dakika
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Adana Şehir Hastanesi'ne organ nakilindeki başarısından dolayı teşekkür belgesi

17.03.2022 15:27
Adana Şehir Hastanesi'ne organ nakilindeki başarısından dolayı teşekkür belgesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, 2021 yılında organ nakili işlemlerindeki başarıları nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teşekkür belgesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, 2021 yılında organ nakili işlemlerindeki başarıları nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teşekkür belgesi gönderdi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fazıl Yontar, düzenlenen törende belgeyi Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ile organ nakli çalışmalarında yer alan personele teslim etti.

Yontar, burada yaptığı konuşmada, hastanedeki organ nakillerinde görev yapan tüm sağlıkçılara teşekkür ettiklerini söyledi.

Çetinkünar da her yıl organ nakli konusunda daha fazla ilerleme kaydettiklerini belirterek, tüm ekip arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Adana Şehir Hastanesi'ne organ nakilindeki başarısından dolayı teşekkür belgesi - Son Dakika


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