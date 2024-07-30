Adana Sıcağı Besin Zehirlenmesi Vakalarını Arttırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Adana Sıcağı Besin Zehirlenmesi Vakalarını Arttırdı

Geniş Video İzle

Adana'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte besin zehirlenmesi vakalarında artış görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, gereksiz antibiyotik kullanımının yanlış bir uygulama olduğunu belirtirken, kebapçı Cihangir Korkmaz ise sıcak havada etin karardığını ve gıda zehirlenmesine yol açtığını ifade etti.

30.07.2024 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana sıcağı besin zehirlenmesi vakalarını arttırdı

Sıcak havada et, tavuk ve balık tüketirken dikkat

Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül:

"Gıda zehirlenmelerinde gereksiz antibiyotik tüketilmemeli"

Kebapçı Cihangir Korkmaz:

"Sıcak havada kararan et zehirliyor"

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığının yükselmesi besin zehirlenmeleri vakalarını arttırdı. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr., "Gıda zehirlenmesinde gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Bu çok yanlış bir uygulama" dedi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da artan sıcaklıklarla birlikte yaz mevsiminde görülen besin zehirlenmesi vakalarında da artış görülüyor. Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk döner, et ve balık ürünleri ise en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise et ve tavuğun bilindik, güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini öneriyor.

"Başvuran hasta sayısı arttı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, "Hastalarda karın ağrısı, kramp ve ateş gözlemlenebiliyor. Belirtiler hafif seyredip birkaç gün içerisinde düzeliyor ancak bulantı ve kusma fazlaysa destek vermek gerekiyor. Bu dönemde bu vakaları sık görmeye başladık. Acil servise gıda zehirlenmesi semptomlarıyla başvuran hasta sayısı arttı" diye konuştu.

"Saklanma dereceleri çok önemli"

Sıcaklık artışının mikroorganizma ve bakteri sayısının artışına da yol açtığını aktaran Doç. Dr. Sümbül, "Et, tavuk ve deniz ürünleri taze tüketilip iyi pişirilmeli. -18 ve +4 derecede muhafaza edilmeli. Gıdaların saklanması çok önemli. Gıda zehirlenmesinde gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Bu çok yanlış bir uygulama. Antibiyotikler doktor önerisiyle kullanılmalı. Sıcak havalarda tuzlu ayran, soda ve su tüketimi çok önemli. Yeteri kadar sıvı alamayan hastalar hastaneye başvurmalı" dedi.

"Sıcak havada et kararıyor"

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise bilindik ve güvenilir yerlerden et ve tavuk tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Adana sıcakları hat safhaya ulaştı. Sıcakta etler dışarıda kaldığında gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Bizler bunun önlemini alabilmek için etleri soğuk havada muhafaza ediyoruz ve sipariş geldikçe pişirip servis ediyoruz. Bu sıcaklarda insanlar güvenilir ve bildikleri yerlerden et ve tavuğu tüketmeli. Sıcak havada et kararıyor ve gıda zehirlenmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

"Paket servise dikkat"

Sıcak havada paket servislere de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Bu sıcaklarda paket servisler kısa mesafelere yapılmalı. Merkezde müşteriye hızlı servis olursa gıda zehirlenme riski ortadan kalkar" dedi.

Kaynak: İHA

Hilmi Erdem, Antibiyotik, Antibiyotik, Zehirlenme, Cihangir, Türkiye, Adana, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana Sıcağı Besin Zehirlenmesi Vakalarını Arttırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
06:59 Maduro’nun yeniden kazandığı seçimin sonuçları Venezuela’yı yangın yerine çevirdi Maduro'nun yeniden kazandığı seçimin sonuçları Venezuela'yı yangın yerine çevirdi
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
04:55 Özel’den TBMM’den geçen başıboş köpek düzenlemesine ilk yorum: Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz Özel'den TBMM'den geçen başıboş köpek düzenlemesine ilk yorum: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
01:20 Kayseri’de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü
22:06 Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 09:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Sıcağı Besin Zehirlenmesi Vakalarını Arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement