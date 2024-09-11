Adana'da Sağlık Çalışanlarına Şiddete Protesto - Son Dakika
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Sağlık

Adana'da Sağlık Çalışanlarına Şiddete Protesto

Adana\'da Sağlık Çalışanlarına Şiddete Protesto

Adana Tabip Odası ve çeşitli sağlık sendikası üyeleri İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması ve güvenli çalışma ortamının sağlanması talep edildi.

11.09.2024 17:18
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Adana Tabip Odası ve çeşitli sağlık sendikası üyeleri İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Özden Polatöz, Dr. Can Cevher Gürler'in hala yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü anlattı. Gürler, "Kendisine acil şifalar diliyor, bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik maalesef her geçen gün artan ve kaygı verici boyutlara ulaşan bir sorundur. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 5 yılda 30 binden fazla sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. Şiddet olaylarının önemli bir kısmı hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde ve acil servislerde yaşanmaktadır. Her gün 100'den fazla sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel saldırıya uğramaktadır. Bu durum, sağlık hizmeti sunan çalışanların güvenli bir çalışma ortamına sahip olmasını imkansız hale getirmektedir" diye konuştu.

'CİDDİ ADIMLAR ATILMALIDIR'

Sağlıkta şiddetin tüm toplumu etkileyen yapısal bir kriz olduğunu vurgulayan Dr. Polatöz, "Sağlık çalışanlarının güvenli ve onurlu bir şekilde mesleklerini yapabilmeleri için ciddi adımlar atılmalıdır. Yetkililerin bu konuda acilen etkili önlemler almasını, sağlık çalışanlarının korunması adına yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Dr. Can Cevher Gürler'in yaşadığı bu elim olay, sağlıkta şiddet sorununun ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Adana Tabip Odası olarak, meslektaşımızın yanındayız ve bu olayın takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemizi sürdürecek, meslektaşlarımızın güvenliği ve onuru için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Adana'da Sağlık Çalışanlarına Şiddete Protesto - Son Dakika

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