Ağız Kanserini Yenen Nojdat'ın Başarılı Tedavi Süreci - Son Dakika
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Sağlık

Ağız Kanserini Yenen Nojdat'ın Başarılı Tedavi Süreci

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Nojdat Anwar Shakir, 4 aylık tedaviyle ağız kanserini yenerek sağlığına kavuştu.

21.01.2025 10:16
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4 aylık tedavi sürecinin ardından ağız kanserini yendi

Ağızda geçmeyen yaralar kanserin habercisi

İSTANBUL - İSTANBUL Ağzındaki geçmeyen yaralar nedeniyle tedavi için İstanbul'a gelen ve ağız kanseri teşhisi konulan Kerküklü Nojdat Anwar Shakir Shalar, 8 saatlik ameliyat ve 4 aylık tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, geçmeyen ağız yaraları konusunda uyarıda bulundu.

Irak'ın Kerkük şehrinden gelen 61 yaşındaki Nojdat AnwarShakir Shalar, ağız içinde geçmeyen yara şikayetiyle Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda ağız kanseri teşhisi konulan hasta, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan ve ekibi tarafından 8 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrasında Onkoloji Konseyi tarafından radyoterapi ve kemoterapi uygulanmasına karar verilen hasta, dört aylık tedavi sürecinin sonunda tümörden tamamen kurtuldu. Nojdat Anwar Shakir Shalar, "Tolga hoca ve ekibi benimle çok ilgilendi. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum" diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Tüm tedavileri başarıyla tamamlandı

Ağız kanseri tedavisinin detaylarını paylaşan Prof. Dr. Kandoğan, şunları söyledi:

"Nojdat Bey, Ekim ayında bize ağız içerisinde yara şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız tahliller sonucunda ağız kanseri teşhisi koyduk. Ameliyat sırasında hastalıklı bölgeyi çıkarttık ve oluşan boşluğu omuzdan aldığımız bir parça ile kapattık. Ameliyatın ardından Onkoloji Konseyi hastanın patoloji raporlarını değerlendirdi ve radyoterapi ile eş zamanlı kemoterapi yapılmasına karar verdi. Şu an hastamız tümörsüz bir şekilde yaşamına devam ediyor. Ancak ameliyatın ağız içinde yapılmasından dolayı şu aşamada sadece yumuşak gıdalarla beslenmesini öneriyoruz. İlerleyen dönemde normal beslenmeye dönebilecek."

"Ağız yaraları 3 haftadan uzun sürerse hekime başvurun"

Ağız kanserine neden olabilecek faktörlere dikkat çeken Prof. Dr. Kandoğan, "Üç haftadan uzun süren ağız yaralarının mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Sigara ve alkol kanser riskini artırsa da tek neden bunlar değil. HPV virüsü de ağız kanserine yol açabilir. Maalesef, genç yaşlarda sigara ve alkol kullanan hastalarda da HPV kaynaklı ağız kanserleri görebiliyoruz. Bu nedenle ergenlik çağını geçmiş her bireyin HPV aşısı yaptırmasını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'de sağlığına kavuştu

Ağustos ayında Türkiye'ye geldiğini belirten Nojdat AnwarShakir Shalar, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Kanser olduğumu burada öğrendim. Tolga hoca 8 saatlik ameliyatla beni sağlığıma kavuşturdu. Bu süreçte kendisinden ve ekibinden çok memnun kaldım. Dört ay boyunca her gün benimle ilgilendiler, tedavimi yaptılar. Şimdi yavaş yavaş yemek yiyorum ve her geçen gün daha iyiye gidiyorum."

Kaynak: İHA

Ameliyat, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Kerkük, Son Dakika

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