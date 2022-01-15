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Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika

Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedal çevirecekler

15.01.2022 13:38

Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedal çevirecekler Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencileri bisiklet kullanımını arttırmak, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muğla'dan Antalya'ya 850 kilometre...

Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedal çevirecekler

Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencileri bisiklet kullanımını arttırmak, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muğla'dan Antalya'ya 850 kilometre pedal çevirecekler

MUĞLA - Bisiklet kullanımını arttırmak, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muğla'dan Antalya'ya kadar 850 kilometre bisiklet ile pedal çevirecek Diş Hekimliği öğrencileri 7 gün sürecek yolculuğun startını Muğla'nın Menteşe içesinden verdiler.

Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği son sınıf öğrencileri Abdülaziz Cem Şirin ve İbrahim Dönmez, Türkiye'de hem bisiklet sporunun yaygınlaştırılması, hem de ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapacakları 850 kilometrelik bisiklet yolculuğu esnasında ilk ve ortaokullarda Üniversite tarafından kendilerine verilen ağız ve diş sağlığı ürünlerini öğrencilere dağıtacaklar. Diş Hekimliği son sınıf öğrencileri, bilgisayar ortamında hazırladıkları ağız ve diş sağlığı konusundaki sunumları da okullarda öğrencilere aktaracaklar.

Malzeme desteği vermek isteyenlere çağrı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttükleri proje kapsamında öğrencilere dağıtılacak ağız ve diş sağlığı ürünlerinin daha fazla öğrenciye ulaşması için hayırseverlerin de katkısını beklediklerini açıkladılar. 850 kilometrelik güzergah üzerinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine hem bilgilendirme, hem de malzeme desteği vereceklerini açıklayan öğrenciler, dağıtılacak ürünler ne kadar fazla olursa, o kadar gazla öğrenciye destek sunacaklarını açıkladılar.

"Amacımız bisiklet sporuna, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek"

Diş Hekimliği son sınıf öğrencisi Abdülaziz Cem Şirin, proje kapsamında hem bilgilendirme, hem de ağız ve diş bakımı ürünü dağıtmak olduğunu belirterek, "Projemiz 850 kilometre. Muğla'dan Antalya'ya bisiklet sürmek. Aynı zamanda güzergahımız üzerindeki ilkokullarda ve ortaokullarda ağız ve diş sağlığı bakımı hakkında bilgilendirme yapmak. Bu konuda sunum hazırladık ve sunumumuzu hazırladık. Üniversitemizin bize verdiği ağız bakım ürünlerini öğrencilerimize ulaştıracağız. Ağız hijyeni hakkında bilgi vereceğiz. Amacımız bisiklet, spor ve ağız bakımı hakkında farkındalık oluşturmak. Projemizin amacı bu. Başta Üniversitemiz, hocalarımız ve Üniversite personelimizin destekleri için çok teşekkür ederiz. Güzergah üzerinde bize ağız bakım ürünü hediye edecek olan olursa güzergahımızda daha fazla öğrenciye ulaştırmış oluruz" dedi.

Muğla'da başlayacak, Antalya'da sona erecek

7 gün sürecek sosyal sorumluluk projesinin Muğla Merkez ilçe Menteşe'de başlayacağını belirten Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği son sınıf öğrencisi İbrahim Dönmez, "Güzergahımıza birinci gün Muğla merkezden başlıyoruz. Yatağan Milas yolunu takip ederek Bodrum'a geçiyoruz. İkinci gün Bodrum'dan başlayarak Ören Akyaka'ya geliyoruz. Üçüncü gün Marmaris'te Atatürk anıtında hatıra fotoğrafı sonrası Köyceğiz'e geçeceğiz. Dördüncü gün Köyceğiz, Damlaman ve Fethiye'ye geçeceğiz. Fethiye'de Ölüdeniz Kelebekler Vadisinde uğrayıp beşinci gün Fetiye'den çıkıp Seydikemer sonrası Antalya Kalkan ve Kaş'ta konaklayacağız. Altıncı Kaş'tan sonra Kemer'de konaklayacağız. Yedinci gün ise Kemer'den sonra Antalya'da etabımızı tamamlayacağız" dedi.

"Bisiklet sevdalılarının da bize eşlik etmesini bekleriz"

Muğla'dan başlayıp 7 gün devam edecek 850 kilometrelik etapta kendilerine eşlik etmek isteyen bisiklet sevdalılarını da beklediklerini belirten Dönmez, "Bu güzergah üzerinde bize eşlik etmek isteyen, bizimle sürüş yapmak ve anteranman yapmak isteyenler olursa bunları da bekleriz. Bu arkadaşlarla birlikte bisiklet sürmekten hoşnut oluruz" dedi.

Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedal çevirecekler
Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedal çevirecekler
Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedal çevirecekler

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Konya Selçuk Üniversitesi, Bisiklet, Antalya, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika
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