Ağrı Obezite Merkezi'nden Kişiye Özel Tedavi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ağrı Obezite Merkezi'nden Kişiye Özel Tedavi

Ağrı Obezite Merkezi, 1490 hastaya ulaşıp, kişiye özel programlarla sağlıkta fark yaratıyor.

04.03.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Obezite Merkezi, kişiye özel tedavi programlarıyla sağlıkta fark oluşturuyor

AĞRI - Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2018 yılından bu yana hizmet veren obezite merkezi, bugüne kadar bin 490 hastaya ulaşarak, bölgedeki obezite tedavisine önemli katkılarda bulundu.

Açıldığı dönemde Doğu Anadolu Bölgesi'nde açılan ilk obezite merkezi olan bu merkez, aynı zamanda 14 pilot bölgeden biri olma özelliğine sahip. Merkezde tedavi gören hastalar, 5 farklı uzman hekim tarafından muayene edilerek, kişiye özel tedavi programlarına dahil ediliyor. Obezite tedavisinde, hastaların sadece kilo kaybı hedeflenmekle kalmıyor, aynı zamanda genel sağlık durumlarının iyileştirilmesi de ön planda tutuluyor.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Esra Beşer, obezitenin küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek, "Obezite günümüzde giderek artan, birçok sağlık problemiyle ilişkili olan küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre obezite, diyabet, kalp hastalıkları, kronik hastalıklar, hipertansiyon ve hatta bazı kanser türleriyle dahi ilişkili bulunmuştur. İdeal beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle biz bu süreci kontrol altına alabiliriz. Sağlıklı nesiller ve güçlü bir toplum için bilinçli adımlar atmak hepimizin görevi. Bu amaçla Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak danışanlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Obezite tedavisinin bireyselleştirilmiş olduğunu belirten Uzman Doktor Arzu Gedik ise, hastaların iç hastalıkları, psikiyatri, fizik tedavi ve kardiyoloji gibi farklı branşlarda uzman hekimler tarafından değerlendirildikten sonra tedaviye alındığını söyledi. Gedik, "Obezite kişinin genetik yatkınlık, bireysek beslenme alışkanlıkları ve yaşam şekilleri sonucu ortaya çıkan kronik ve oldukça önemli bir rahatsızlıktır. Hastanın tedavisinin ve takibinin bireyselleştirilmesi ve tedavinin düzenlenmesi gerekmektedir. Obezite merkezleri de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve bu amaçla oluşturulmuş sağlık merkezleridir. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi 2018 yılında faaliyete başladı. Faaliyete başladıktan sonra 1490 hastaya ulaştık. Şu anda aktif olarak 565 hastayla da takiplerimize devam ediyoruz. Obezite merkezinde hastalarımız bireysel olarak da başvurabilir veya aile hekimleri ile diğer uzman doktorlar tarafından yönlendirilebilirler. Başvuran hastalarımıza merkezimizin işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler veriyoruz. Bilgilendirme yapılan hastalarımızdan katılmak isteyen hastalar öncelikle obezite programına müsait olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla beş farklı hekim tarafından değerlendirmeye alınıyor. Hastalar iç hastalıkları polikliniği, ruh sağlığı hastalığı polikliniği, fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde ve kardiyoloji polikliniğinde değerlendirmeye alınıyor. Ardından program için uygun olduğu tespit edilen hastalar programa dahil ediliyor. Amacımız hastalarda bireysel kilo vermenin ötesinde hastanın bir bütün olarak değerlendirilerek her açıdan ayrıntılı değerlendirilmesi. İdeal kilolarına ulaşan hastalarımız takipte bırakmıyoruz ve onları bir koruma programına dahil ediyoruz. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğu Anadolu'daki ilk merkez ve Türkiye'de açılan 14 pilot merkezden bir tanesi. İlk açıldığı dönemden itibaren yalnızca pandemi döneminde biraz ara vermek durumunda kaldık. Ama o süreçten sonra aktif olarak hastalara bakmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ağrı Obezite Merkezi'nden Kişiye Özel Tedavi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:13:05. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı Obezite Merkezi'nden Kişiye Özel Tedavi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.