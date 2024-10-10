Aile Bağları Çocukların Güvenliği İçin Hayati - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Aile Bağları Çocukların Güvenliği İçin Hayati

Geniş Video İzle

Uzman psikolog, aile bağlarının kopmasının çocukları sanal dünyaya iterek tehlikelere sürüklediğini uyardı.

10.10.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanından uyarı: "Aile bağındaki kopukluk çocuğu sanal dünyaya itiyor"

Online taciz ve şantaj grupları çoğaldı, uzmanı uyardı

Uzman Psikolog Hande Nacar Baş:

"Sosyal medyadaki örgüt ve gruplar önce çocuklara güven vadediyor"

ADANA - Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, son dönemlerde online taciz ve şantaj gruplarının sosyal medyada çoğalması üzerine anne ve babaları uyararak, "Aile bağı çok önemli. Sosyal medyadaki örgüt ve gruplar önce çocuklara güven vadediyor. Aile bağı kopuk ise çocuk sanal dünyaya yöneliyor" diyerek uyardı.

Son dönemlerde gündeme gelen online taciz ve şantaj grupları sosyal medya uygulamalarında çoğalmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord uygulamasında çocuk ve kadınlara yönelik şiddet, şantaj ve cinsel saldırılarda bulunduğu iddia edilen gruplarla ilgili soruşturma açıldığını duyurmuş ardından da anlık mesajlaşma ve sosyal paylaşım uygulaması Discord'a erişim engeli getirilmişti.

Yeni uygulamalar çoğalıyor

Ancak erişim engelinin ardından çoğu kullanıcı başka uygulamalara yöneldi. Uzmanlar ise ebeveynlere büyük görev düştüğünü söyledi.

"Çocuğumuzun güvenliğini sağlamalıyız"

Konuyla ilgili Onma Psikoloji'den Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Psikolog Baş, "Ailenin birinci sorumluluğu çocuğun güvenliğini sağlamak. Bu sadece sosyal medyada değil, dış dünyada da bizler için böyle. Dış dünyayı bir yere kadar denetleyebiliyoruz. Sokakta kiminle oynadığını biliyoruz. Fakat fark etmediğim kısım sosyal medyada kimlerle görüştüğü. Orada güvenliği sağlamak bizler için çok değerli" ifadelerini kullandı.

"Aile bağı çok önemli"

Aile ilişkilerinin güçlü olmasının çocuğun yaşamında çok önem arz ettiğini vurgulayan Psikolog Baş, "Çocuğun ilişkileri eğer aile ile kopuksa bu ilişkiyi dış dünyadan sağlamaya çalışıyor. Özellikle son dönemde gündem olan sosyal medyadaki örgüt ve gruplar önce çocuklara güven vadediyor. Çocuk o güveni aldıktan sonra ailede de kopuk bir ilişki varsa o kişilerle arkadaşlık yapmaya çalışıyor. Aile çok otoriter ya da çok serbest bırakan bir aileyse yine bağ sorunlarının arttığını görüyoruz. Anne ve baba arasında çocuklarla kurulmuş bir bağ varsa çocuk tehlike anında aileden destek istiyor. Eğer bu bağı bulamıyorsa çocuk bu bataklığın içerisinde daha derin düşüyor" diye konuştu.

Ailelerin çocukların kullandığı internet sitelerine önemle dikkat etmesi gerektiğini anlatan Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, daha sonra şunları söyledi:

"Ailenin çocuğun geri bildirimlerinde ona kızmayıp destekleyici bir şekilde yanında durması çok önemli. Çocuk hata yapabilir. Bizler de hata yapabiliyoruz fakat çocuklar için hata anında ailenin yanında duracağını bilmesi çok önemli. Ailenin çocuğun hangi internet sitelerini kullandığını bilmesi de oldukça önemli. Burada çocukların hangi siteleri ne kadar kullanacağını sınırlamak, bunları söylemek gerekiyor. Çocuklara kişisel verilerin nasıl kullanılacağını öğretmek, hangi fotoğrafların paylaşılıp paylaşılmayacağını anlatmak gerekiyor. Şuanda çoğu internet sitesinde ebeveyn kontrol araçları bulunuyor. Gündem olan sitelerde ise bu ebeveyn kontrol araçlarının olmaması nedeniyle bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ancak en önemlisi çocukların aileleriyle olan ilişkisi. Çocuk eğer ailesiyle sağlıklı bir ilişki kurduysa, sorun anında ailesine bilgi verebiliyorsa çocuk şüpheye düştüğü anda ailesinden yardım isteyecektir."

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Medya, Çocuk, Kopuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile Bağları Çocukların Güvenliği İçin Hayati - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
10:26 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam Merih Demiral’dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:37 Minnesota’da İki Genç Hokey Oyuncusuna Cinsel İstismarda Bulunan Kadın Suçunu İtiraf Etti Minnesota'da İki Genç Hokey Oyuncusuna Cinsel İstismarda Bulunan Kadın Suçunu İtiraf Etti
15:28 İsrail’de dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldrılarda 6 kişi yaralandı İsrail'de dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldrılarda 6 kişi yaralandı
15:27 Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt’in dublörünü görenler şaştı kaldı, böyle benzerlik görülmedi Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt'in dublörünü görenler şaştı kaldı, böyle benzerlik görülmedi
15:20 Köfteci Ramiz’den köfte krizi sonrası dikkat çeken açıklama Köfteci Ramiz'den köfte krizi sonrası dikkat çeken açıklama!
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:50 Yolculuk ettiği otobüsteki muavinden gelen mesajları görünce emniyete koştu Yolculuk ettiği otobüsteki muavinden gelen mesajları görünce emniyete koştu
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 11:55:04. #1.13#
SON DAKİKA: Aile Bağları Çocukların Güvenliği İçin Hayati - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.