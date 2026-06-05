Aile Sağlığı Merkezi\'nde Yılan Paniği

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'ne giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alaplı ilçesindeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne yılan girdi. Binanın içerisinde yılanı gören hastalar ve sağlık çalışanları kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye Amiri Çetin Güner, havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakalarında artış yaşandığını belirterek, "Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın binanın içine kadar girdiğini gördük. Hastane personeli ve vatandaşlar panik yaşamıştı. Yılanı bahçede yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktık." dedi.