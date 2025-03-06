Ailevi Akdeniz Ateşi: Genetik Geçiş ve Belirtileri - Son Dakika
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Sağlık

Ailevi Akdeniz Ateşi: Genetik Geçiş ve Belirtileri

Doç. Dr. Ahmet Karataş, Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı'nın genetik geçişli olduğunu vurguladı.

06.03.2025 00:23
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Doç. Dr. Karataş: "Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı genetik geçişlidir"

ELAZIĞ - Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığının genetik geçişi bir hastalık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ahmet Karataş, "Özellikle tekrarlayan karın ağrısı atakları, ateş atakları, göğüs ve eklem ağrısı ve bir takım deri bulguları görülebiliyor. Bu hastalığın önemi genetik geçişli olmasıdır" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karataş, Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı hakkında bilgiler verdi. Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığının adından da anlaşılacağı gibi genetik geçişli bir hastalık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ahmet Karataş, "Akdeniz bölgesindeki ülkelerde sık görülüyor ancak ülkemizde özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde de sık olarak görülen bir hastalıktır. Akdeniz Ateşi Hastalığında özellikle tekrarlayan karın ağrısı atakları, ateş atakları, göğüs ve eklem ağrısı ve bir takım deri bulguları görülebiliyor. Bu hastalığın önemi genetik geçişli olmasıdır. Anneden babadan geçen genlerle ilişkili. Bu nedenden dolayı bu hastalığın tanısında bir takım genetik tetkikler istenmekte ancak tetkik yapılırken gereksiz genetik tetkik istenmemesi gerekiyor. Hastaların bir çoğu bu amaçla yönlendiriliyor. Bu çok doğru değil. Biz klinik bulguları baz alıyoruz. Eğer hastanın bu yönde klinik bulguları var ise bu hastalardan ileri tetkik amaçlı genetik veya ileri tetkikler istenebilir. Bu hastaların tanısında gecikilme olduğu zaman organlarda biriken çözülmeyen proteinlerin birikimi ile bir takım komplikasyonlar gelişmektedir. Örneğin böbrek ve kalp yetmezliği gelişiyor. Bunu önleyici tedavimiz mevcut" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ailevi Akdeniz Ateşi: Genetik Geçiş ve Belirtileri - Son Dakika

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