AK Parti Giresun İl Başkanı Alkan, hastane iddialarında müfettiş sürecini izleyecek - Son Dakika
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AK Parti Giresun İl Başkanı Alkan, hastane iddialarında müfettiş sürecini izleyecek

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AK Parti Giresun İl Başkanı Alkan, hastane iddialarında müfettiş sürecini izleyecek
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AK Parti Giresun İl Başkanı Alkan, Özel Ada Hastanesi'ndeki temizlik personelinin ameliyatlara yetkisiz katıldığı iddialarına Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 7 Kasım 2026'da müfettiş görevlendirildiğini söyledi. Alkan, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, Özel Ada Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir personelin ameliyat süreçlerine yetkisiz şekilde katıldığı yönündeki iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirildiğini belirterek sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Alkan, yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığına iletildiğini ve konunun titizlikle incelenmesinin önem taşıdığını ifade etti. AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Alkan, Türkiye'nin hastaneler, sağlık personeli, modern tıbbi cihazlar ve sağlık hizmetlerinin niteliği bakımından önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Giresun'da böylesine ciddi iddiaların gündeme gelmesinin toplumda yankı uyandırdığını belirten Alkan, "Söz konusu iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde araştırılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sürecin bir an önce aydınlatılması, Giresun kamuoyunun haklı beklentisidir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili adım atıldığını aktaran Alkan, "7 Kasım 2026 tarihinde Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından konunun incelenmesi amacıyla ivedilikle müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık müfettişlerince yürütülecek inceleme ve soruşturma sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemler gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.

Alkan, kendisinin ve AK Parti Giresun Teşkilatının sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını vurgulayarak vatandaşların sağlığının ve güveninin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.

Önceliklerinin Giresunluların kaliteli, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşması olduğunu ifade eden Alkan, şehrin menfaatlerini ve vatandaşların haklarını gözeterek üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

Hastane yönetimi kendini savundu

Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın'ın, Özel Giresun Ada Hastanesi'nde temizlik görevlisi veya yardımcı personel olarak çalışan S.T.'nin tıbbi eğitim ve yetkisi bulunmadan cerrahi işlemlere katıldığı yönündeki iddialarına ise hastane yönetimi bir basın açıklaması ile cevap verdi.

Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken, söz konusu kişinin ameliyathanede yardımcı personel olarak görev yaptığını belirtti. Hastane hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını belirten Damcı, "Hastanemize herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sadece şikayet üzerinden algı oluşturulmuştur" dedi.

Hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan ise kamuoyuyla paylaşılan görüntülerdeki ameliyatları kendisinin yaptığını, söz konusu videoların 2022 yılında kendi sosyal medya hesabında yayımladığı görüntülerden izni ve bilgisi dışında alındığını savundu.

26 yıllık hekim olduğunu, yaklaşık 12 yıldır da Ada Hastanesi'nde görev yaptığını söyleyen Arslan, görüntülerde yer alan S.T.'nin ameliyathanede yardımcı personel olarak çalıştığını belirtti.

Kaynak: İHA
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