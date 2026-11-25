AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın halk sağlığı hizmetlerinde Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığını, kentte toplam 80 derslikli 3 yeni okulun yapım sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yazılı açıklamasında, Ekim 2026 İl Karnesi verilerine göre Manisa'nın 78,54 puanla halk sağlığı hizmetlerinde 81 il arasında ikinci, bölgesinde ise birinci sırada yer aldığını belirtti.

Manisa'nın birinci basamak sağlık hizmetlerinde 94,84 puana, tarama ve çevre hizmetlerinde ise 88,27 puana ulaştığını aktaran Yenişehirlioğlu, elde edilen başarıda kentte görev yapan sağlık çalışanlarının emeğinin bulunduğunu ifade etti.

Yenişehirlioğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren başta olmak üzere sağlık teşkilatının yönetici ve çalışanlarına, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, "Manisa'mızda sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltmek, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

80 derslikli 3 yeni okul

Kentte eğitim altyapısını güçlendirecek üç yeni okul projesinin de hayata geçirileceğini bildiren Yenişehirlioğlu, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokul, Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokul ve Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi'nde 32 derslikli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi yapılacağını belirtti.

Yenişehirlioğlu, ihalelerin 22 Aralık'ta Muradiye Mahallesi İlkokulu, 23 Aralık'ta 2. Anafartalar Mahallesi İlkokulu, 24 Aralık'ta ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi için Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerçekleştirileceğini aktardı.

Okullarda fen laboratuvarları, kütüphaneler, bilgisayar derslikleri, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, rehberlik odaları ile çok amaçlı salonların bulunacağını ifade eden Yenişehirlioğlu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin mevcut binasının deprem tahkiki ve analizleri sonucunda yıkılmasına karar verildiğini, yeni okulun 2026 Yılı Devlet Yatırım Programı'na alındığını kaydetti.

Eğitim yatırımlarının geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Yarının bilim insanlarını, mühendislerini, sanatçılarını ve ülkemize değer katacak nesillerini yetiştirecek güçlü bir eğitim altyapısı oluşturuyoruz. Manisa'mızın eğitim kapasitesini artıran bu projelerle çocuklarımızın geleceğine, şehrimizin gelişimine ve ülkemizin yarınlarına katkı sunmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda eğitim yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Yenişehirlioğlu, projelerin Manisa'ya kazandırılmasına katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.