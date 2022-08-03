Van'da AK Partililer kök hücre bağışında bulundu - Son Dakika
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Van'da AK Partililer kök hücre bağışında bulundu

03.08.2022 10:06
Van'da AK Partililer kök hücre bağışında bulundu

AK Parti Van İl Başkanlığınca, Aydın'da ilik kanseri tedavisi gören 16 yaşındaki Can Umut Taşkan ve diğer kanser hastaları için kök hücre bağışı kampanyası düzenledi.

AK Parti Van İl Başkanlığınca, Aydın'da ilik kanseri tedavisi gören 16 yaşındaki Can Umut Taşkan ve diğer kanser hastaları için kök hücre bağışı kampanyası düzenledi.

Partideki Kızılay gönüllülerince düzenlenen kampanyaya destek sunmak için birçok ilden Van'a gelen 15 gönüllü genç, kök hücre bağışında bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, Türk Kızılay aracında bağışta bulunan gençlerle bir araya geldi.

Gülaçar, Van'da birçok gencin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Taşkan'ın 8 yıldır ilik kanseri olduğunu belirten Gülaçar, şöyle konuştu:

"AK Partili gençler, Van'dan Aydın'a kadar birçok şehirden kök hücre gönüllüsü oldu. Bugün Van'da da birçok gencimiz kan verdi. 6 Ağustos'ta yeniden kampanya başlayacak. Bu vesileyle hem halkımızın haberdar olması hem de özellikle gençlerimizin duyarlı olması adına çağrıda bulunuyorum, Can Umut'larımız ölmesin. Vereceğimiz kanlarla yaşasınlar, memleketin temiz ve güzel evlatları olsunlar. İnşallah gençlerimiz ve insanlarımız daha duyarlı davranır. Halkımız bağışa ciddi destekte bulunmuş. Kampanyayı destekleyenlere teşekkür ediyorum."

Aydın'da yaşayan Kızılay gönüllüsü Vanlı iş insanı Abdullah Yaşin ise "Azımsanmayacak rakamlarla kök hücre bağışı toplandı. Çevremdeki insanlardan bu çalışmayla ilgili güzel geri dönüşler aldım. Vanlı olmanın haklı gururunu yaşıyorum." dedi.

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Kaynak: AA

AK Parti, Can Umut, Aydın, Van, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da AK Partililer kök hücre bağışında bulundu - Son Dakika

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