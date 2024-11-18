Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Sağlık

Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nermin Tunçbilek, akciğer kanserinde erken teşhisin yüzde 77 oranında hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, "50 yaş üzeri ve 20 yıl ve daha uzun süreli sigara içen kişilerde yıllık düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi önerilmektedir." dedi.

Tunçbilek, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenleri içinde ilk sıralarda yer alan kanser hastalığının yenilmesinde erken tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Vücudun iç yapı görüntülerini yorumlayan radyolojinin, tıbbın tüm branşlarında tanı ve tedavinin yanı sıra erken teşhisi sağlamada başarılı şekilde kullanıldığına işaret eden Tunçbilek, kanseri erken dönemde saptamada tarama programlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tarama programları arasında en dikkati çekenin meme kanserine yönelik olduğunu anlatan Tunçbilek, düzenli kontrol ve erken tanıyla meme kanserinden ölüm oranının yüzde 44 azalma gösterdiğini dile getirdi.

"Akciğer kanserinin yüzde 80-90'ı sigara nedeniyle oluşmaktadır"

En sık görülen diğer kanser tipinin akciğer kanseri olduğuna ve bunun temelinde tütün kullanımının rol oynadığına dikkati çeken Tunçbilek, "Akciğer kanserinin yüzde 80-90'ı sigara nedeniyle oluşmaktadır. Günde 10 adet sigara içenlerde akciğer kanseri riski 20 kat, günde 4'ten az sigara içenlerde ise 5 kat artmaktadır." diye konuştu.

Tunçbilek, ayrıca alternatif tütün ürünlerinin sadece sigara içenlere göre akciğer kanseri riskini arttırdığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Akciğer kanserinde erken tanı ve doğru evreleme ile radyolojik görüntüleme yöntemleri hasta yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Akciğer kanserinde erken teşhis yüzde 77 oranında hayat kurtarmaktadır. 50 yaş üzeri ve 20 yıl ve daha uzun süreli sigara içen kişilerde yıllık düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi önerilmektedir. Bu sayede, erken dönemde kanser tespiti yapılabilmekte ve tedavisi planlanabilmektedir. Ancak öncelikle kişinin yüksek risk grubunda olup olmadığı hekimi tarafından belirlenmeli ve gerek duyulduğu takdirde tarama yapılmalıdır.

İleri evre akciğer kanserinde tam tedavi oranı büyük oranda mümkün değilken, erken dönemde teşhis ve tedaviyle başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Bu nedenle, risk grubundaki kişiler için belirlenen sürelerde düşük doz akciğer tomografisi hayati önem taşımaktadır."