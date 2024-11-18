Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Prof. Dr. Nermin Tunçbilek, 50 yaş üzeri ve uzun süre sigara içenlere tomografi öneriyor.

18.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nermin Tunçbilek, akciğer kanserinde erken teşhisin yüzde 77 oranında hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, "50 yaş üzeri ve 20 yıl ve daha uzun süreli sigara içen kişilerde yıllık düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi önerilmektedir." dedi.

Tunçbilek, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenleri içinde ilk sıralarda yer alan kanser hastalığının yenilmesinde erken tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Vücudun iç yapı görüntülerini yorumlayan radyolojinin, tıbbın tüm branşlarında tanı ve tedavinin yanı sıra erken teşhisi sağlamada başarılı şekilde kullanıldığına işaret eden Tunçbilek, kanseri erken dönemde saptamada tarama programlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tarama programları arasında en dikkati çekenin meme kanserine yönelik olduğunu anlatan Tunçbilek, düzenli kontrol ve erken tanıyla meme kanserinden ölüm oranının yüzde 44 azalma gösterdiğini dile getirdi.

"Akciğer kanserinin yüzde 80-90'ı sigara nedeniyle oluşmaktadır"

En sık görülen diğer kanser tipinin akciğer kanseri olduğuna ve bunun temelinde tütün kullanımının rol oynadığına dikkati çeken Tunçbilek, "Akciğer kanserinin yüzde 80-90'ı sigara nedeniyle oluşmaktadır. Günde 10 adet sigara içenlerde akciğer kanseri riski 20 kat, günde 4'ten az sigara içenlerde ise 5 kat artmaktadır." diye konuştu.

Tunçbilek, ayrıca alternatif tütün ürünlerinin sadece sigara içenlere göre akciğer kanseri riskini arttırdığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Akciğer kanserinde erken tanı ve doğru evreleme ile radyolojik görüntüleme yöntemleri hasta yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Akciğer kanserinde erken teşhis yüzde 77 oranında hayat kurtarmaktadır. 50 yaş üzeri ve 20 yıl ve daha uzun süreli sigara içen kişilerde yıllık düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi önerilmektedir. Bu sayede, erken dönemde kanser tespiti yapılabilmekte ve tedavisi planlanabilmektedir. Ancak öncelikle kişinin yüksek risk grubunda olup olmadığı hekimi tarafından belirlenmeli ve gerek duyulduğu takdirde tarama yapılmalıdır.

İleri evre akciğer kanserinde tam tedavi oranı büyük oranda mümkün değilken, erken dönemde teşhis ve tedaviyle başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Bu nedenle, risk grubundaki kişiler için belirlenen sürelerde düşük doz akciğer tomografisi hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Türk Radyoloji Derneği, Tunçbilek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:37:42. #1.12#
SON DAKİKA: Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.