Akdeniz Üniversitesi, Organ Naklinde Öncü Merkez - Son Dakika
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Sağlık

Akdeniz Üniversitesi, Organ Naklinde Öncü Merkez

Akdeniz Üniversitesi, Organ Naklinde Öncü Merkez

Dünyanın ilk rahim nakli ve çeşitli organ nakillerinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi dikkat çekiyor.

08.11.2024 13:17
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Dünyanın ilk rahim naklinin, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, kalp, karaciğer, kemik iliği, böbrek, kornea, pankreas, ince bağırsak nakillerinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, "ilklerin merkezi" olarak öncü rol üstleniyor.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda hasta, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde yaşama tutunuyor.

Teknolojik altyapısı ve güçlü ekibiyle farklı tedavilerin yapılabildiği merkezde, canlı ve kadavradan nakillerin yanı sıra yeni gelişmeler üzerine de çalışmalar yürütülüyor.

Kurulan laboratuvarlarda, nakil hastalarının çok daha konforlu ameliyat edilmesi, ameliyat sonrası komplikasyonların en aza indirilmesi başta olmak üzere farklı alanlarda önemli çalışmalar yapılıyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, organ bağışı konusunda herkesin bilinçli ve farkında olması gerektiğini belirterek, ana hedeflerinin beyin ölümü gerçekleşenlerin organlarının bağışlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Dünyanın ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Özkan, "Bağış yapmak erdemdir. Organa bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir. Bu ülke, insanlara organ nakillerinde maddi güç olmaması için elinden geleni yapıyor. Ülkenin imkanlarıyla hastanın tedavisi, cerrahisi, takibi sıkı şekilde ücretsiz olarak yapılıyor." diye konuştu.

Daha çok böbrek, karaciğer gibi canlı nakilleri yapabildiklerini dile getiren Özkan, Türkiye'de yıllık 1500-2 bin beyin ölümü bildirimi olmasına rağmen organ bağışlarının çok düşük olduğuna dikkati çekti.

Organ bağışı çağrısı

Organ Bağışı Haftası ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Özkan, insanlara beyin ölümünü tartışmak yerine bilime değer verip erdemlilik yaparak bağışta bulunmasını önerdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunu anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu önderliğinde kurulan Avrupa'nın ilk organ nakli hastanesi burada. Enstitü de Akdeniz Üniversitesinde kuruldu. Dünyanın en çok çeşitli naklinin yapıldığı merkez burası. Türkiye'nin ilk çift kol, yüz nakli, dünyanın ilk rahim nakli burada yapıldı. Kamu hastaneleri arasında en yüksek sayıda böbrek nakli yapılan merkeziz. Karaciğer, kalp, pankreas, ince bağırsak nakilleri yapılıyor. Bu çeşitlilikte nakil yapılabilen donanımlı başka bir merkez yok."

Özkan, merkezde her zaman en iyi sağlık hizmetinin sunulması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, teşhisten tüm tedavilere kadar başka kuruma hasta nakledilmeden tüm tedavilerinin merkezde yapılabildiğini vurguladı.

Dünyada hayvandan insana organ nakline yönelik çalışmaların yapıldığına değinen Özkan, "Herkes yıllardır bunu yapmak istiyor. Bunun altyapısı için çok iyi laboratuvarlara ihtiyacımız var. Çok şükür o laboratuvarlar artık merkezimizde oluşuyor. Ekibimizi de oluşturmaya çalışıyoruz. Önemli olan mevcut tedavilerin en iyi şekilde olması." diye konuştu.

Kaynak: AA

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