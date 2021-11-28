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Akıllı telefonların bilinçsiz kullanımı "tetik parmak" hastalığı riskini artırıyor - Son Dakika

Akıllı telefonların bilinçsiz kullanımı "tetik parmak" hastalığı riskini artırıyor

28.11.2021 12:50
Akıllı telefonların bilinçsiz kullanımı "tetik parmak" hastalığı riskini artırıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabelitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Özdolap, akıllı telefonların, klavyelerin bilinçsiz ve çok kullanılmasının başparmaktaki tetik parmak hastalığı riskini artırdığına dikkati çekti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabelitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Özdolap, akıllı telefonların, klavyelerin bilinçsiz ve çok kullanılmasının başparmaktaki tetik parmak hastalığı riskini artırdığına dikkati çekti.

Özdolap, AA muhabirine, tetik parmak hastalığının parmakların bükülmesinde zorlanma ve kilitlenme durumu olduğunu söyledi.

Tetik parmağın sık görülen bir durum olduğunu, parmaklarda hareket güçlüğü, fonksiyon kaybı ve ağrıya neden olduğu için yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkilediğini vurgulayan Özdolap, "Parmaklarda fonksiyon sağlayan tendonların ve tendon kılıfının inflamasyonu ve kalınlaşması sonucu tendonun kayması ve hareketi engellenir. Tendonlar, kasların kemikler ile bağlantısını sağlayan, kas kuvvetini kemiğe aktaran özelleşmiş yapılardır." dedi.

Özdolap, tetik parmağın anlaşılır belirtileri olduğuna işaret ederek, "Parmaklarda gerginlik hissi ve tutukluk, sabah uyandığında parmaklarda tutukluk ve şişlik, parmakta ağrı, parmak bükme sırasında ağrı ve kilitlenme, avuç içinde parmaklarda nodül, parmakları hareket ettirirken 'tık' diye bir atma sesinin olması, tetik parmağın belirtileri arasındadır." diye konuştu.

"Akıllı telefonların daha kontrollü kullanılması çok önemli"

Tetik parmak hastalığının en sık başparmakta görüldüğüne dikkati çeken Özdolap, genellikle 40-60 yaşları arasında ortaya çıktığını dile getirdi.

Özdolap, hastalığın kadınlarda görülme sıklığının erkeklere oranla daha fazla olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diyabet, tiroid hastalıkları, gut ve romatoid artrit gibi hastalıklar tetik parmağa neden olabilir. Çiftçiler, sanayi çalışanları, müzisyenler gibi parmak ve başparmak hareketlerini tekrarlayarak meslek icra eden kişilerde görülür. Ayrıca, avuç içine darbe ve tendon enfeksiyonları da tetik parmak sebebi olabilir. Hiçbir nedene bağlı olmadan da gelişebilir.

Özellikle günümüzde akıllı telefonların, klavyelerin bilinçsiz ve çok kullanılmasıyla başparmaktaki sıklığı artmış durumda. Akıllı telefonların daha kontrollü kullanılması, bu noktada çok önemli. Özellikle gençlerin kullanımını günde en fazla 3 saat olacak şekilde kısıtlamakta fayda var. Özellikle hobi ve sosyal medya için kullanıyorsa, parmaklarını korumak adına kısıtlamakta fayda var."

"Cerrahi dışı tedaviyle başarı şansı yüzde 60-90 oranında"

Tetik parmak tedavisinin cerrahi dışı ve cerrahi olarak ikiye ayrıldığını anlatan Özdolap, "Tedavinin amacı, ağrıyı gidermek ve parmaklara yeniden fonksiyon kazandırmaktır." dedi.

Cerrahi dışı tedavinin atelleme ve tendon kılıfına kortikosteroid enjeksiyonu olduğunu aktaran Özdolap, şunları söyledi:

"Bu tedaviyle başarı şansı yüzde 60-90 oranındadır. 3 hafta atelleme yapılır. Bu süre içerisinde tam ve tekrarlayıcı yumruk yapılması kısıtlanır. Cerrahi dışı tedaviden fayda görmeyenler için cerrahiyle tendon gevşetme yapılır. Cerrahiden sonra nadiren de olsa tetik parmak tekrarlanabiliyor, başka parmaklarda olabiliyor ama çoğu zaman cerrahi dışı tedaviden fayda görmeyen hastalar, cerrahi tedaviden fayda görür durumda."

Özdolap, tetik parmak hastalığı olanların ellerini dinlendirmeleri ve el egzersizlerini düzenli yapmalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Akıllı telefonların bilinçsiz kullanımı tetik parmak hastalığı riskini artırıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Akıllı telefonların bilinçsiz kullanımı 'tetik parmak' hastalığı riskini artırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akıllı telefonların bilinçsiz kullanımı "tetik parmak" hastalığı riskini artırıyor - Son Dakika
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