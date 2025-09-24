Aksaray'da Hemşireye Kaza Anında Doktor Müdahale Etti - Son Dakika
Sağlık

Aksaray'da Hemşireye Kaza Anında Doktor Müdahale Etti

24.09.2025 00:09
Aksaray'da doktor, mesaisi bitiminde kazayı görüp yaralı hemşireye müdahale etti. Durumu kritik.

Aksaray'da saat 18.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada; Yasin Özdemir idaresindeki 68 AFY 575 plakalı motosiklet, Çaban Oflaz (42) yönetimindeki 68 S 0324 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Savuran motosiklet yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabilirken, başında kask olan Özdemir ağır yaralandı.

YARALI HEMŞİRENİN DURUMU AĞIR

Bu sırada, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan ve mesaisi bitip evine giden Dr. Mutlu Ceyhun Altınkaya, kazayı görünce durup, sağlık görevlileri gelinceye kadar yaralı Yasin Özdemir'de müdahale etti. Ardından yaralıyı, ambulansa kadar taşınmasına eşlik etti. Yaralı Özdemir'in ise aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı ortaya çıktı. Özdemir, ambulansla çalıştığı hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Servis şoförü Çaban Oflaz da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Aksaray, Kaza, Son Dakika

08:50
