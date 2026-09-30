Aksu\'da 9 hekim kapasiteli aile sağlığı merkezinin temeli törenle atıldı

Aksu'da vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için Cihadiye Mahallesi'ne kazandırılacak Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Cihadiye ve Pınarlı mahalleleri olmak üzere bölge halkına birinci basamak sağlık hizmeti sunacak 9 hekim kapasiteli Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi, Yüksel Tohum Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel'in katkılarıyla yapılacak. Arsa tahsisi Aksu Belediyesi tarafından sağlanan merkez, 420 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. Merkez, zemin katın üzerinde iki kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşacak. 11 metre bina yüksekliğine sahip olacak merkezin toplam kapalı alanı 504 metrekare olacak. Merkezde 9 muayene odası, 2 tıbbi müdahale odası, 2 gebe izlem odası, 1 aşı izlem odası ve 1 bebek bakım odasının yanı sıra hasta bekleme ve dolaşım alanları ile idari ve teknik birimler bulunacak.

Başkan Yıldırım: "Sağlığımız en değerli varlığımız"

Törende konuşan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, sağlığın insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Göreve seçilmesinin ardından Sağlık İşleri Müdürlüğünü faaliyete geçirdiklerini belirten Başkan Yıldırım, Aksu'da evde sağlık ve evde fizyoterapi hizmetlerinin başladığını belirtti. Aksu'nun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını belirten Yıldırım, Cihadiye Mahallesi'ne kazandırılacak merkezin yanı sıra Çalkaya ve Kemerağzı mahallelerindeki sağlık yatırımlarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Çalkaya Mahallesi için hazırlanan sağlık ocağı projesinin yaklaşık bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Yıldırım, projede erken kanser tanı merkezi, 112 Acil Servis ve fizyoterapi bölümünün yer alacağını söyledi. Yıldırım, Kemerağzı Mahallesi'ndeki sağlık ocağının yenilenmesine yönelik çalışmanın da gündemlerinde olduğunu söyledi.

Aksu Devlet Hastanesi yakında açılacak

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" diyen Milletvekili Mustafa Köse ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Antalya'da devlet hastanelerimizi yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Birkaç aya kalamadan Aksu Devlet Hastanemiz de inşallah faaliyete başlayacak. Sağlık alanında aile sağlığı merkezlerimiz çok önemli, hayırseverlerimizin desteği ise bu bağlamda çok daha önemli. Bu nedenle Mehmet ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Aksu Belediyemiz ve İsa Başkanı'mızın hizmetlerine de yakından şahit oluyoruz. Biz onun açılış ve temel atma törenlerine yetişemez olduk. Aksu'da hangi hizmet varsa İsa Başkanı'mızın orada eli var teşkilatımızla birlikte emeği var. Aile Sağlığı Merkezimiz Aksu'muza hayırlı olsun."

Sağlık hizmetlerine katkı sağlayacak

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ise törende yaptığı konuşmada, Aksu'da son yıllarda sağlık alanında önemli bir hareketlilik yaşandığını belirterek, merkezin ilçedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağını söyledi. Özkan, "Laf laf üstüne değil, taş taş üstüne kim koyuyorsa bu vatan için Allah onlardan bin kere razı olsun. Son birkaç yıldır Aksu'da sağlık alanında gördüğümüz hızı, ivmeyi, yatırım aşkını ve heyecanını burada söylemem gerek. İl Sağlık Müdürü olarak İsa Başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetler sizlerin daha iyi sağlık hizmeti almanızı sağlayacak. Allah hayırseverimiz Mehmet Bey'den de binlerce kez razı olsun" dedi.

Hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel de sağlık merkezinin ilçeye kazandırılmasında emeği bulunanlara teşekkür ederek, "İlçe halkımızın sağlığı ve mutluluğu için mesai harcayan Sayın Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hayırsever Yüksel'e merkezin anahtarı takdim edildi

Temel atma merasimi öncesinde Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım tarafından Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi'nin tamamlandığında ortaya çıkacak halini gösteren maket, hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel'e takdim edildi. Başkan Yıldırım, merkezin ilçeye kazandırılmasına sağladığı katkı dolayısıyla Mehmet Yüksel'e teşekkür etti.

Aksu İlçe Müftüsü Yusuf Ulusoy'un duasının ardından Belediye Başkanı İsa Yıldırım, hayırsever Mehmet Yüksel ve protokol üyelerinin katılımıyla Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı. Törene Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Aksu Kaymakam Vekili ve Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, siyasi partilerin il başkanları, hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.