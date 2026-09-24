Alanya'da DMEK ile dikişsiz kornea nakli ilk kez 6 hastaya başarıyla uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da DMEK ile dikişsiz kornea nakli ilk kez 6 hastaya başarıyla uygulandı

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Alanya\'da DMEK ile dikişsiz kornea nakli ilk kez 6 hastaya başarıyla uygulandı
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Alanya'da ilk kez uygulanan DMEK cerrahisi, korneanın sadece hastalıklı iç tabakasının değiştirildiği dikişsiz kornea nakli yöntemidir. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Fuat Yavrum'un uyguladığı cerrahinin bugüne kadar 6 hastada başarılı sonuç verdiği belirtildi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde, ileri düzey kornea nakli yöntemlerinden, "Dikişsiz Kornea Nakli" olarak bilinen DMEK cerrahisi Alanya'da ilk kez başarıyla uygulandı.

Başarılı operasyona imza atan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ileri düzey cerrahi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Halk arasında "Dikişsiz Kornea Nakli" olarak bilinen DMEK (Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti) yöntemi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Yavrum tarafından gerçekleştirildi. Bugüne kadar 6 hastaya uygulanan cerrahinin sonuçlarının başarılı olduğu belirtildi.

"Yöntem önemli avantajlar sunuyor"

DMEK'in korneanın tamamının değil, yalnızca hastalıklı olan en iç tabakasının değiştirildiği ileri düzey bir kornea nakli yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. Yavrum, "DMEK, korneanın sadece en içteki yaklaşık 20 mikronluk, yani saç telinin yaklaşık beşte biri kalınlığındaki kısmının küçük kesilerden değiştirilmesidir. Klasik kornea naklinden farklı olarak sadece hastalıklı doku değiştirildiği için operasyon genellikle lokal anestezi ile yapılır ve hastalar kısa sürede günlük hayatlarına devam edebilirler. Yöntem, daha hızlı görsel iyileşme ve daha düşük reddetme oranı sağlaması açısından diğer yöntemlere göre önemli avantajlar sunuyor." dedi.

Türkiye'nin seçili merkezlerinde yapılan bu ileri düzey cerrahiyi Alanya'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yavrum, "Bundan sonra kornea nakline, özellikle de bu çeşit kornea nakline ihtiyacı olan hastaların şehir dışına gitmesine gerek kalmayacağı için ayrıca mutluyuz. Operasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli malzemelerin temininde destek olan hastane yönetimimize ve ameliyat ekibimize ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Alanya'da ilk kez uygulanan DMEK cerrahisiyle, bölge halkının ileri düzey kornea tedavilerine erişiminin artırılması ve hastaların tedavi için şehir dışına gitme ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Alanya Eğitim ve Araştırma HastanesiKornea NakliHastaneAlanyaSağlıkSon Dakika

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