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Almanya'da kesilecek denilen bacağı Türk doktoru kurtardı - Son Dakika

Almanya'da kesilecek denilen bacağı Türk doktoru kurtardı

26.12.2021 10:07

Almanya'da kesilecek denilen bacağı Türk doktoru kurtardı Almanya'dan Türkiye'ye gelen 13 yaşındaki çocuğa başarılı operasyon Almanya'da yakalandığı kemik kanseri nedeniyle kesilmesi gerektiği söylenen 13 yaşındaki Suhejl Kalac'ın bacağına protez takıldı.

Almanya'da kesilecek denilen bacağı Türk doktoru kurtardı

Almanya'dan Türkiye'ye gelen 13 yaşındaki çocuğa başarılı operasyon

İSTANBUL - Almanya'da yakalandığı kemik kanseri nedeniyle kesilmesi gerektiği söylenen 13 yaşındaki Suhejl Kalac'ın bacağına protez takıldı. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Volkan Gürkan, "Yaklaşık 5 saat süren bir operasyon oldu. Çok başarılı geçti. Çocuğun damarlarını ve sinirlerini de kurtardık. Kemiğinden yaklaşık 22 santim çıkardık. ve oraya bir platin koyduk. Çocuğun şu an hem hayatı kurtuldu hem bacağı kurtuldu." dedi.

Almanya'da yaşayan ve yaz tatilinde memleketleri Bosna'ya giden Kalac ailesinin 13 yaşındaki oğlu Suhejl Kalac, futbol oynadığı sırada düşerek ayağını kırdı. Bunun üzerine apar topar oğlunu alıp Almanya'ya dönen ve Almanya'da imamlık yapan Boşnaklı baba Haris Kalac, oğlunu Almanya'da Üniversite Hastanesine götürdü. Hastane doktorları, 13 yaşındaki Suhejl Kalac'ı ameliyata aldı. Sonrasında aile, muayene için kontrole gittiğinde Alman doktorlar, olayın riskli olduğunu, çocuğun hayati tehlikede olduğunu ve 1 hafta içerisinde de bir bacağını kesmeleri gerektiğini söyledi. Bu durumu kabul etmeyen baba, arkadaşları vasıtasıyla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ni duyunca 13 yaşındaki oğlunu alıp Türkiye'ye getirdi. Yapılan tetkikler sonucu Suhejl Kalac, Maltepe'de bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'nde ameliyata alındı. Prof. Dr. Volkan Gürkan'ın ve ekibinin yaptığı başarılı operasyon ile Suhejl Kalac'ın bacağına protez takıldı.

"Emarı incelediğimde tümörün çok büyük olduğunu gördüm"

Konuya ilişkin Prof. Dr. Volkan Gürkan, "Küçük 13 yaşında, bize Almanya'dan geldi. Bir şekilde bizi bulmuşlar. Sorunu bacağında. Diz kapağında büyük kötü huylu bir tümör var. Çocuk kemik kanseri, Almanya'da bacağı birkaç ay önce şişmeye başlamış. Orada büyük hastanelere gitmişler ve biyopsi alınmış. Biyopsi alınarak tanıyı koymuşlar. Yani çocuk o sitresarkom, fakat kitle çok büyük. ve bacağın damar ve sinirlerini de sarmış. Almanya'da kemoterapi yapmışlar. Ama ameliyat zamanı gelince çocuğa amputasyon önermişler. Yani çocuğun bacağını kalçasından kesecekler. Tabii anne, baba çok duygusal çocuğun bacağının kesilmesini istemiyorlar. Bir şekilde bizim ülkemizi ve bizi bulmuşlar. Emarı incelediğimde tümörün çok büyük olduğunu gördüm. Tabii ki damar ve sinirlerle çok ilişkiliydi. O yüzden muhtemelen çocuğun bacağını kesmek istemişler. Fakat biz bu ameliyatları çok yapıyoruz. Küçük bizim ilk hastamız değil. Defalarca yaptık ve bu konuda tecrübeliyiz." dedi.

"Yaklaşık 5 saat süren operasyon çok başarılı geçti"

Çocuğu ameliyata aldıklarını ve yaklaşık 5 saat süren bir operasyon olduğunu aktaran Prof. Dr. Gürkan, "Çok başarılı geçti. Çocuğun damarlarını ve sinirlerini de kurtardık. Kemiğinden yaklaşık 22 santim çıkardık. ve oraya bir platin koyduk. Çocuğun şu an hem hayatı kurtuldu hem bacağı kurtuldu hem de bacağıyla yürüyebilir hale geldi. Hatta bugün yürüyerek çocuğu taburcu edeceğiz. Her şey çok şükür çok iyi geçti. Biz de aileyle beraber çok mutluyuz." diye konuştu.

"Almanya'da yapacakları ameliyatla çocuğum bacağını kaybedecekti"

Almanya'da imamlık yapan Boşnaklı baba Haris Kalac, tercüman eşliğinde yaptığı açıklamada, "Yaz tatilinde memleketimiz Bosna'ya gitmiştik. Çocuğum futbol oynarken bacağını yaraladı, bacağı kırıldı. Apar topar tekrardan Almanya'ya döndük. Almanya'da Üniversite Hastanesi'ne gittik. Çocuğumu ameliyata aldılar.. Sonrasında kontrole gittiğimizde doktorlar olayın riskli olduğunu, muayene ettiklerinde bir aksilik olduğunu, çocuğun hayatının tehlikede olduğunu ve bu bacağı bir haftalık bir süreç içerisinde ampüte etmeleri gerektiğini söylediler. Tabii böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmedik ve araştırmaya başladık. Farklı hastanelerden randevu almaya çalıştık. Arkadaşlarım vasıtasıyla Bezmialem Hastanesi'ni duyduk ve buraya gelmeye karar verdik. Burada şu anda çok memnunuz. Çünkü çocuğumuzun bacağı kurtuldu. Almanya'da yapacakları ameliyatla çocuğum bacağını kaybedecekti ve burada bacağını kurtardılar. Volkan Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz . Hastaneden de bir o kadar çok memnun kaldık" dedi.

Almanya'da kesilecek denilen bacağı Türk doktoru kurtardı
Almanya'da kesilecek denilen bacağı Türk doktoru kurtardı
Almanya'da kesilecek denilen bacağı Türk doktoru kurtardı

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Türkiye, Almanya, Protez, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Almanya'da kesilecek denilen bacağı Türk doktoru kurtardı - Son Dakika


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