Alzheimer Hastası Kayıp

1) HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI ARANIYOR

DİYARBAKIR'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Yusuf Üren'in (56) yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kaybolan Üren'in bulunması için arama çalışması başlatılırken, hastaneden ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tedavi için hastaneye gelen Alzheimer hastası Yusuf Üren, işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Üren'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Üren'in hastaneden ayrılarak çevrede yürüdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Üren'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.