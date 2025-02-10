Amasya\'da 600 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor

Sağlık

Amasya'da yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı devam ediyor.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Fındıklı Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren hastanede incelemelerde bulundu.

Koç, incelemenin ardından yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastane inşaatının 2026 yılı sonunda bitirilmesinin planlandığını ifade eden Koç,"İnşa çalışmaları bittiğinde hastane 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı, 28 palyatif (yaşlı bakım) yatağı, 60 acil servis müşahede yatağı, 7 mahkum yatağı, kapasitesiyle hizmet verecek. Helikopter ambulans pisti, kreş, sosyal alanlar, bin araçlık otoparkın da planlaması yapıldı." diye konuştu.