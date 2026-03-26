AMATEM Kliniği ÇOMÜ\'de Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) kliniğinin hizmete açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, hastanenin sağlık hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliği artırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Üniversitenin sağlık vizyonu doğrultusunda Psikiyatri Ana Bilim Dalı altyapısının güçlendirildiği, bağımlılıkla mücadelede kritik bir rol üstlenecek olan AMATEM kliniğinin de bu kapsamda hizmete açıldığının belirtildiği açıklamada, modern tıp uygulamaları ve bilimsel temelli yaklaşımlar doğrultusunda yapılandırılan kliniğin tanı, tedavi, rehabilitasyon ve yeniden topluma kazandırma süreçlerini kapsayan çok yönlü bir hizmet modeli ile faaliyet göstereceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da üniversitenin sağlık alanındaki gelişim sürecine dikkati çekerek, hayata geçirilen AMATEM kliniğinin önemli bir toplumsal ihtiyaca karşılık verdiğini ifade etti.