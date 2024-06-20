Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı - Son Dakika
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Sağlık

Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

Sivas'ta dünyaya gelen bir kız bebeğin hipotermi tedavisi için ambulans helikopter ile Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Sivas'tan Samsun'a hareket etti ve bebek özel hastaneye nakledildi.

20.06.2024 17:15
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Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

SAMSUN - Sivas'ta yeni doğan bebek, ambulans helikopter ile Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Numune Hastanesinde bugün dünya gelen kız bebeğin, hipotermi tedavisi için yenidoğan yoğun bakım servisi olan hastaneye sevkine karar verildi. Bölgenin sağlık üssü konumundaki Samsun'da özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde yer bulundu. Bebek için Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter havalandı. Sivas'tan ambulans helikopter ile Samsun'daki Helikopter Ambulans İstasyonu Pistine getirilen bebek, buradan kara ambulansına nakledilerek özel hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

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