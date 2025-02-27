Ambulansta Doğan Bebek Sağlıklı

Sağlık

Dünyaya gözlerini ambulansta açtı

Anne, kızını ambulansta kucağına aldı

Sağlık ekipleri zamana karşı yarıştı: Genç kadın ambulansta doğurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aile ziyareti sırasında doğum sancıları tutan 36 haftalık hamile Ş.G.(24), sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kızını ambulansta dünyaya getirdi. Anne ve bebek, sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Olay, 25 Ocak'ta gece saatlerinde Arslanbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile ziyareti sırasında doğum sancıları başlayan Ş.G., (24), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Saat 01.10 sıralarında olay yerine ulaşan Kocaeli Sağlık Müdürlüğü ekipleri, doğum sürecinin başladığını fark etti. Ambulansta gerçekleşen doğumda bir kız çocuğunu dünyaya getiren ekipler, anne ve bebeğini sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdı.

Ani gelişen doğumun ardından anne Ş.G, kızını kucağına alarak sağlık ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ş.G.'nin ikinci kez anne olduğu öğrenildi.

"Böyle bir olayla karşılaşmamıştık"

Doğuma müdahale eden paramedik Kübra Özcan, olayın kendileri için de unutulmaz bir hatıra olduğunu belirterek, "24 yaş başlamış doğum vakası ihbarı üzerine çıkış yaptık. Hastaya ulaştığımızda direkt ambulansa aldık. Muayenesinde 'taçlanma evresi' dediğimiz doğumun başlangıcının gerçekleştiğini gördük. Sonrasında hastaya doğumun başladığını ve sakin olması gerektiğini anlattık. Ona yardımcı olacağımızı söyledik. O da bizi dinledi ve güvendi. Nefes egzersizleri ve doğum manevralarıyla bebeğimizin doğumunu gerçekleştirdik. Bir kız çocuğuydu kendisi. Ardından sağlıklı bir şekilde annesini ve kız çocuğunu hastaneye teslim ettik. Daha öncesinde böyle bir olayla karşılaşmamıştık. Kırsal bölgede olduğumuz için hastanın aciliyeti vardı. Hızlı müdahale etmemiz gerekiyordu ve gerekeni yaptık. Bizde çok mutluyuz" dedi.