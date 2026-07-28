Ameliyat İzleri ve İyileşme Süreci - Son Dakika
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Ameliyat İzleri ve İyileşme Süreci

Ameliyat İzleri ve İyileşme Süreci
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Estetik cerrahide izlerin görünümü, genetik ve bakım gibi faktörlere bağlıdır. İyileşme zamanla değişir.

Estetik ya da farklı bir nedenle ameliyat olacak birçok kişinin aklındaki ilk sorulardan biri, "Hiç iz kalmayacak değil mi" oluyor. Cilt kesilerek yapılan her cerrahi işlemin vücudun doğal iyileşme sürecinin bir parçası olarak iz bıraktığını belirten Acıbadem Eskişehir Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı İlker Altundağ, "Önemli olan izin tamamen yok olması değil, zamanla mümkün olduğunca belirsiz hale gelmesini sağlamaktır. Plastik cerrahinin başarısı hiç iz bırakmamak değil, oluşacak izin ince, doğal ve dikkat çekmeyecek şekilde iyileşmesini sağlamaktır" dedi.

Yara izlerini en iyi şekilde yönetmenin plastik cerrahinin temel amaçlarından biri olduğunu belirten Altundağ, "Bir estetik ameliyatta olduğu gibi deri kanseri sonrası yapılan onarımlarda, travma cerrahisinde veya doğumsal anomalilerin düzeltilmesinde de hedef yalnızca başarılı bir operasyon gerçekleştirmek değil, estetik açıdan en iyi iyileşmeyi sağlamaktır. Bu nedenle kesi yerleri mümkün olduğunca doğal cilt kıvrımlarına gizlenir, dokulara nazik davranılır ve ince dikiş teknikleri uygulanır" diye konuştu.

"İzin nasıl iyileşeceğini sadece cerrah belirlemez"

Yara izinin görünümünde birçok faktörün rol oynadığını ifade eden Altundağ, "Genetik özellikler, cilt yapısı, yaş, sigara kullanımı, diyabet, güneşe maruz kalma ve ameliyat sonrası yara bakımına gösterilen özen izin son görünümünü doğrudan etkiler. Aynı ameliyatı geçiren iki kişide bile birbirinden oldukça farklı yara izleri oluşabilir" ifadelerini kullandı.

"İlk haftalarda kırmızı ve sert görünmesi normaldir"

Ameliyat sonrası erken dönemde görülen izin hastaları endişelendirebildiğini söyleyen Altundağ, "İlk haftalarda izin kırmızı, sert ve belirgin görünmesi son derece normaldir. İzler genellikle 6 ila 12 ay boyunca değişmeye devam eder; zamanla yumuşar, rengi açılır ve çevre ciltle daha uyumlu hale gelir. Bu nedenle erken dönemde görülen görünüm, çoğu zaman nihai sonucu yansıtmaz" dedi.

"İzlerin daha iyi iyileşmesi için farklı tedaviler uygulanabiliyor"

Yara izlerinin daha iyi iyileşmesini destekleyen yöntemler bulunduğunu belirten Altundağ, "Silikon bazlı jeller ve örtüler, düzenli masaj uygulamaları, güneşten korunma ve uygun cilt bakımı izlerin daha sağlıklı iyileşmesine katkı sağlayabilir. Kabarık ya da sert yara izlerinde ise steroid enjeksiyonları, lazer tedavileri veya gerekli durumlarda cerrahi revizyon gibi ek tedavi seçeneklerinden yararlanılabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ameliyat, Genetik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ameliyat İzleri ve İyileşme Süreci - Son Dakika

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