Ani Hava Değişikliği İnfluenza Vakalarını Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Ani Hava Değişikliği İnfluenza Vakalarını Artırıyor

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Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, hava değişikliklerinin influenza vakalarını artırdığını belirtti.

09.04.2025 15:40
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İnfluenzanın sebebi, ani hava değişikliği

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker:

"Tedavide kişinin bol sıvı tüketimi, dinlenmesi, mümkün olduğunca kendini sıcak soğuk değişimlerinden koruyarak istirahat etmesi yeterli"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, ani hava değişiklikleri nedeniyle influenza vakalarında artış olduğunu kaydederek, "Tedavide kişinin bol sıvı tüketimi, dinlenmesi, mümkün olduğunca kendini sıcak soğuk değişimlerinden koruyarak istirahat etmesi yeterli" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, bu sene vaka artışı yaşanan influenza virüsü ile ilgili bilgiler verdi. Ani hava değişiklikleri nedeniyle influenza vakalarında artış yaşandığını kaydeden Toker, "Bu sene influenza vakaları fazla oranda görüldü. Korona virüs pandemisinden bu yana influenza ile ilgili üst solunum yolu enfeksiyonlarını çok fazla görmüyorduk ama bu sene ocak ayı itibarıyla vakalarda artış oldu. Bu dönemde özellikle uzun semptomları olan, öksürük, kırgınlık ve kas ağrılarının uzun sürdüğü influenza etkenli üst solunum yolu enfeksiyonları çok fazla görüldü. İnfluenzanın özelliği semptomların uzun sürmesi ve herhangi bir antibiyotik kullanımına gerek olmamasına rağmen maalesef kişilerin 2-3 hafta gibi sıkıntılar yaşamasıyla devam ediyor. Bu süreçte özellikle mart ve nisan aylarında hava sıcaklarının dalgalı seyretmesi nedeniyle kişiler kendilerine çok fazla dikkat edemediler. Soğuk havalarda kendimizi daha rahat kendimizi koruyabilecekken havaların güzel gittiği dönemlerde sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle Ramazan Bayramı tatili ve nisan ayının girmesine rağmen havalar bazı günler çok soğuk ve bazı günler çok sıcak gittiği için kişiler kendini koruyamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Tedavide kişinin bol sıvı tüketimi, dinlenmesi, mümkün olduğunca kendini sıcak soğuk değişimlerinden koruyarak istirahat etmesi yeterli"

İnfluenzanın tedavisi hakkında bilgiler veren Toker, "Kişi, influenzaya ilk yakalandığında 3-5 günlük süre ateş yüksekliği, çok yaygın kas ağrısı, göğüs ağrısı ve öksürük ile giden bir tablo var. Düzelme periyoduna girmesi gereken süreçte maalesef geniz akıntısı, baş ağrısı ve geçmeyen kuru öksürük tabloları olabiliyor. Kişiler bu noktada 2-3 hafta süren semptomlardan gerçekten rahatsız oluyorlar. Viral bir etken olduğu için kesinlikle antibakteriyel bir tedavi ve antibiyotik tedavisi önermiyoruz. Bu noktada antiviral bir tedavi semptomların başladığı ilk 3 gün içerisinde başlanabilir. O dönemi geçirdiysek antiviral tedaviye gerek yok. Kişinin bol sıvı tüketimi, dinlenmesi, mümkün olduğunca kendini sıcak soğuk değişimlerinden koruyarak istirahat etmesi yeterli. Uzayan semptomlar için semptomatik tedavilerden fayda görülebilir. Burada en başarılı sonuç istirahat ve sıvı tüketiminin düzenli olmasıyla sağlanabiliyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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