Ankara Bilkent Şehir Hastanesi\'nde anne adaylarına normal doğum standı açıldı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, "Her zaman normal doğumu destekliyoruz. Yılda 14 bin doğum gerçekleştiriyoruz. İlk 'anne dostu' hastaneyiz ve doğal olan normal doğum diyoruz" dedi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nde, '1-7 Ekim Normal Doğum Haftası' kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme standının açılışı gerçekleştirildi. Normal doğuma ilişkin farkındalığın artırılması, anne adaylarının doğum süreci hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının sağlanması amacıyla hazırlanan stantta, kadın doğum doktorları tarafından ziyaretçilere çeşitli bilgiler aktarıldı. Ayrıca programda, doğuma hazırlık süreci ve normal doğumun anne-bebek sağlığı açısından taşıdığı önem ele alındı. Standın açılışında açıklamalarda bulunan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, normal doğum konusunda toplumda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. Öztürk, anne adaylarının gebelik sürecinden doğuma kadar sağlık profesyonellerinden doğru bilgi ve desteği almasının, bilinçli bir doğum süreci açısından önemli olduğunu ifade etti. Normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğuna işaret eden Öztürk, anne ve bebeğin sağlığının korunmasının temel öncelik olduğunu belirterek, doğum sürecinin her anne adayı için bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Her zaman normal doğumu destekliyoruz"

Hastane yönetimi olarak her daim normal doğuma teşvik etkinlikleri yaptıklarını belirten Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, "Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde yer alan Kadın Doğum Hastanesi, Türkiye'nin en büyük kadın doğum hastanelerinden birisidir. Biz 7 gün 24 saat burada hastalarımıza kesintisiz hizmet veriyoruz. Her zaman normal doğumu destekliyoruz. Yılda 14 bin doğum gerçekleştiriyoruz. İlk 'anne dostu' hastaneyiz ve doğal olan normal doğum diyoruz. Sezaryen bir ameliyattır, vücut bütünlüğünün bozuyor. Ameliyattan sonra iyileşme süreleri çok uzun. Normal doğumdan sonra anne hemen ayağa kalkıyor, çocuğunu kucağına alıyor ve emziriyor. Bu çocuk gelişimi ve çocuğun sağlığı açısından çok önemli. Hastane olarak da ana prensibimiz her zaman normal doğumu desteklemek. Normal doğumu kolaylaştırmak için de Sağlık Bakanlığımızın 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi var ve bunu hastanemizde uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

"Gebelerimizle birebir ilgileniyoruz"

Hastaneye gelen gebelerle yakından ilgilendiklerini ifade eden Öztürk, "Gebelerimizle birebir ilgileniyoruz. Doğumla ilgili her türlü sorularını anında cevaplıyoruz. Doğum esnasında da doğumu kolaylaştıracak her türlü yöntemi kullanıyoruz. Hastanemizde suda doğum imkanı da var. Gebeler bunu tercih ederse o konuda da yardımcı oluyoruz. Doğum sonrası bebek bakımında da her türlü desteği veriyoruz. Anne-baba Doğum Okulumuz var. Hem anneyi hem babayı doğum öncesi doğuma hazırlamak için eğitim veriyoruz. Anneleri normal doğuma teşvik etmek için her türlü imkanımız var ve biz sağlık profesyonelleri olarak ailelerin her zaman yanındayız" diye konuştu.

"Sezaryen büyük bir ameliyat"

Sezaryenle doğum yönteminin hem anneye hem de çocuğa zararı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Sezaryen büyük bir ameliyat. Vücut bütünlüğünün genç yaşta bozulması, cildin cilt alt dokularının kesilmesi demek. İyileşme süresi çok uzun ve ilerleyen yıllarda bu ameliyata bağlı başka sıkıntılar olabilir. Bunları anne adaylarına anlattığımız zaman bilinçlenen anneler normal doğuma yöneliyor. Sağlıklı nesiller ve sağlıklı gelecek için annelerin normal doğumu yapmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Normal doğumu desteklemek için pek çok proje yaptık"

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ise, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu 'Her Ebeye Bir Gebe' projesini uygulayan ilk hastane olduklarının altını çizerek, "Biz Ankara Bilkent Şehir Hastanesi olarak açıldığımız günden bugüne kadar normal doğumu desteklemek için pek çok proje yaptık. Bunların başında ebeliğin güçlendirilmesi var. Çünkü biliyoruz ki ebesiz doğum olmaz. 'Her Gebeye Bir Ebe' projesini ilk yapan hastaneyiz. Açtığımız ebe polikliniklerimiz sayesinde, bir gebe poliklinik hizmeti aldığı dönemden başlayarak ebesini tanıyor. Bu tanıdığı ebesiyle de doğum eylemi sırasında bir araya gelme şansı oluyor. Bu çok özel bir hizmet" açıklamasında bulundu.

"Normal doğumu öneriyorum"

Normal doğumu tüm anne adaylarına öneren Şüheda Hanımtürk ise, "Normal doğumu öneriyorum. Allah inşallah herkese normal doğumu nasip eder. Sezaryene göre daha kolay. Evet zorlanabiliyoruz. Süreç zor ve sancılı geçiyor. Fakat hastane ekibi, ebelerimiz, hemşirelerimiz destekçi oluyorlar. O yüzden bu durumu en aza indiriyorlar. Gebe okuluna gittim ve 9 ay boyunca eğitimimi aldım. Çok faydalı oldu, herkese öneriyorum" dedi.

Standın hafta boyunca ziyaretçileri bilgilendireceği belirtildi.